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Підприємець з Волині заплатив державі мільйон гривень збитків

Підприємець з Волині заплатив державі мільйон гривень збитків
Волинський підприємець – фігурант кримінального провадження, відшкодував державі понад 1 мільйон гривень завданих збитків.

Про це повідомляє Головне управління Державної фіскальної служби у Волинській області.

Правоохоронці та податківці встановили, що один з волинських підприємців-імпортерів ухилився від сплати до бюджету обов’язкових платежів у значних розмірах.

Зважаючи на те, що в ході слідства фігурантом кримінального провадження завдані бюджету збитки в сумі мільйон гривень відшкодовано в повному обсязі, до суду скерували клопотання про звільнення підприємця від кримінальної відповідальності.

Загалом, зауважують податківці, з початку поточного року завдяки заходам вжитих підрозділами податкової міліції забезпечили відшкодування завданих державі збитків в сумі 6,2 мільйона гривень.


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Теги: Волинь, підприємець, податкова, збитки
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