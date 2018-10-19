Підприємець з Волині заплатив державі мільйон гривень збитків
Сьогодні, 12:15
Волинський підприємець – фігурант кримінального провадження, відшкодував державі понад 1 мільйон гривень завданих збитків.
Про це повідомляє Головне управління Державної фіскальної служби у Волинській області.
Правоохоронці та податківці встановили, що один з волинських підприємців-імпортерів ухилився від сплати до бюджету обов’язкових платежів у значних розмірах.
Зважаючи на те, що в ході слідства фігурантом кримінального провадження завдані бюджету збитки в сумі мільйон гривень відшкодовано в повному обсязі, до суду скерували клопотання про звільнення підприємця від кримінальної відповідальності.
Загалом, зауважують податківці, з початку поточного року завдяки заходам вжитих підрозділами податкової міліції забезпечили відшкодування завданих державі збитків в сумі 6,2 мільйона гривень.
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Про це повідомляє Головне управління Державної фіскальної служби у Волинській області.
Правоохоронці та податківці встановили, що один з волинських підприємців-імпортерів ухилився від сплати до бюджету обов’язкових платежів у значних розмірах.
Зважаючи на те, що в ході слідства фігурантом кримінального провадження завдані бюджету збитки в сумі мільйон гривень відшкодовано в повному обсязі, до суду скерували клопотання про звільнення підприємця від кримінальної відповідальності.
Загалом, зауважують податківці, з початку поточного року завдяки заходам вжитих підрозділами податкової міліції забезпечили відшкодування завданих державі збитків в сумі 6,2 мільйона гривень.
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