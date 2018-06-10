У «Промені» виступить Сергій Міхалок і група «ЛЯПІС 98»*

Сергій Міхалок представлять ексклюзивне і безкомпромісне за своїми масштабами шоу «Всім дівчатам подобається», що складається тільки з золотих хітів і всенародно улюблених пісень.



"Кожен їхній концерт – це ціла складна театральна постановка, шоу в кращих традиціях Бродвею, буря непідробних емоцій - це потрібно бачити і відчувати! Вони дарують людям радість, чудовий настрій, і заряджають їх на подвиги! Під час цього натурального, але чарівного і привабливого божевілля нікому не вдається встояти на місці! Все відпрацьовано і продумано до найменших деталей, до кожної ноти і кожного акорду, а кожна пісня - хіт і шлягер на всі часи, і підспівують їх тисячні зали в будь-якій точці світу! «Ляпіси» актуальні завжди і всюди!", - зазначають організатори.



Квитки тут:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 червня в «Промені» оркестр «ЛЯПІС 98» і його незмінний лідерпредставлять ексклюзивне і безкомпромісне за своїми масштабами шоу «Всім дівчатам подобається», що складається тільки з золотих хітів і всенародно улюблених пісень."Кожен їхній концерт – це ціла складна театральна постановка, шоу в кращих традиціях Бродвею, буря непідробних емоцій - це потрібно бачити і відчувати! Вони дарують людям радість, чудовий настрій, і заряджають їх на подвиги! Під час цього натурального, але чарівного і привабливого божевілля нікому не вдається встояти на місці! Все відпрацьовано і продумано до найменших деталей, до кожної ноти і кожного акорду, а кожна пісня - хіт і шлягер на всі часи, і підспівують їх тисячні зали в будь-якій точці світу! «Ляпіси» актуальні завжди і всюди!", - зазначають організатори.Квитки тут: https://lutsk.karabas.com/ua/sergej-mihalok-i-gruppa-lyapis-98-46

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