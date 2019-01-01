Play Hall, що у «Промені», дарує подарунки іменинникам*





Пропозиція діє для всіх попередніх замовлень на святкування дня народження у мюзік-холі «Не кажи мамі» на суму від 1500 грн.



Усім гостям дають квитки на безкоштовну гру на будь-який ігровий автомат зони Play hall.



Деталі та додаткові умови пропозиції дізнавайтесь за телефоном: +380 (66) 755 07 57.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ігрова зона Play Hall, що розташована 1-му поверсі РЦ «Промінь» дарує усім іменинникам дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг» та їх гостям безкоштовні ігри.Пропозиція діє для всіх попередніх замовлень на святкування дня народження у мюзік-холі «Не кажи мамі» на суму від 1500 грн.Усім гостям дають квитки на безкоштовну гру на будь-який ігровий автомат зони Play hall.Деталі та додаткові умови пропозиції дізнавайтесь за телефоном: +380 (66) 755 07 57.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію