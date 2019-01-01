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Рекрутинг і пошук роботи через Google Maps: новації волинської служби зайнятості

Рекрутинг і пошук роботи через Google Maps: новації волинської служби зайнятості
У Волинському обласному центрі зайнятості розповіли про особливості рекрутингу, як ефективного інструменту у підборі персоналу, та про новітні методи пошуку вакансій і працевлаштування через соцмережі.

Про це йшлося під час прес-конференції у п’ятницю, 26 квітня.

Директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк зазначив, що у напрямку рекрутингу почали працювати відносно недавно, лише в липні минулого року, але, зважаючи на динамічність ринку праці, впровадження новітніх технологій і систем стало питанням «на часі», те ж саме стосується і розвитку у мережі Інтернет.

Центр зайнятості позиціонує себе, як «гнучка і мобільна» організація, здатна пристосовуватися до стрімких змін. Саме тому, за для розширення можливостей влаштовувати на роботу більшу кількість людей, почали орієнтуватися не тільки на безробітних, а й на незайняте населення. Тобто людина, яка не зверталася за послугами до центру, але шукає вакансії у інших доступних ресурсах, - також у полі зору центру зайнятості.

Станом на сьогодні рекрутинг вважають довгостроковим інвестиційним інструментом управління персоналу і активно розвивають цей напрямок. У Волинській області вже налічують 16 філій, де є фахівці, які здійснюють відповідні функції.

Перевагу цього методу, кажуть, є для обох сторін. Для роботодавця це – економія часу на підбір кандидатів, можливість просувати свої пропозиції через ресурси центру і, звісно, – заощадження коштів, адже центр зайнятості надає таку послугу безкоштовно. Для людини, яка шукає роботу, це – постійний супровід компетентних фахівців і можливість зайняти місце на омріяній вакансії за рекомендаціями від ЦЗ.

У Волинському обласному центрі зайнятості використовують останні тенденції та досвід міжнародних рекрутингових агенцій, HR-спеціалістів та хедхантерів. Роман Романюк переконує, що в такий спосіб можна знайти достойну високооплачувану роботу.

Використовуючи усі можливі доступні інструменти пошуку і поширення інформації, значну увагу в обласному центрі зайнятості приділяють розвитку своїх ресурсів у інтернеті. З останніх новинок – карта актуальних вакансій у Луцьку та Луцькому районі із високим рівнем зарплати через ресурс Google Maps. Послуга дозволяє отримати інформацію щодо наявності вакансій, залежно від територіального розташування, а також містить відомості про умови праці, вимоги до кандидата, обов’язки, графік роботи, контакти рекрутерів тощо.

Рекрутинг і пошук роботи через Google Maps: новації волинської служби зайнятості


«Ми будемо популяризувати нашу невеличку розробку. Посилання із картою буде присутнє на усіх сайтах держустанов, які зацікавлені у працевлаштуванні людей. Перший крок – Луцьк і район, у планах – уся Волинь», – поділився Романюк.

Також служба зайнятості стає доступнішою і для власників мобільних пристроїв на системі Android. Уже створені додатки: «Центр розвитку підприємництва», «Центр професійної орієнтації» та «Довідник послуг та пільг учасника АТО». В проекті – ще багато новинок, які обіцяють невдовзі впровадити. Варто зауважити, що ці додатки є абсолютно безкоштовними, на відміну від багатьох інших із пошуку роботи.

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Теги: Волинь, центр зайнятості, рекрутинг, Google Maps, працевлаштування
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