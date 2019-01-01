Рекрутинг і пошук роботи через Google Maps: новації волинської служби зайнятості

У Волинському обласному центрі зайнятості розповіли про особливості рекрутингу, як ефективного інструменту у підборі персоналу, та про новітні методи пошуку вакансій і працевлаштування через соцмережі.Про це йшлося під час прес-конференції у п’ятницю, 26 квітня.Директор Волинського обласного центру зайнятостізазначив, що у напрямку рекрутингу почали працювати відносно недавно, лише в липні минулого року, але, зважаючи на динамічність ринку праці, впровадження новітніх технологій і систем стало питанням «на часі», те ж саме стосується і розвитку у мережі Інтернет.Центр зайнятості позиціонує себе, як «гнучка і мобільна» організація, здатна пристосовуватися до стрімких змін. Саме тому, за для розширення можливостей влаштовувати на роботу більшу кількість людей, почали орієнтуватися не тільки на безробітних, а й на незайняте населення. Тобто людина, яка не зверталася за послугами до центру, але шукає вакансії у інших доступних ресурсах, - також у полі зору центру зайнятості.Станом на сьогодні рекрутинг вважають довгостроковим інвестиційним інструментом управління персоналу і активно розвивають цей напрямок. У Волинській області вже налічують 16 філій, де є фахівці, які здійснюють відповідні функції.Перевагу цього методу, кажуть, є для обох сторін. Для роботодавця це – економія часу на підбір кандидатів, можливість просувати свої пропозиції через ресурси центру і, звісно, – заощадження коштів, адже центр зайнятості надає таку послугу безкоштовно. Для людини, яка шукає роботу, це – постійний супровід компетентних фахівців і можливість зайняти місце на омріяній вакансії за рекомендаціями від ЦЗ.У Волинському обласному центрі зайнятості використовують останні тенденції та досвід міжнародних рекрутингових агенцій, HR-спеціалістів та хедхантерів. Роман Романюк переконує, що в такий спосіб можна знайти достойну високооплачувану роботу.Використовуючи усі можливі доступні інструменти пошуку і поширення інформації, значну увагу в обласному центрі зайнятості приділяють розвитку своїх ресурсів у інтернеті. З останніх новинок – карта актуальних вакансій у Луцьку та Луцькому районі із високим рівнем зарплати через ресурс Google Maps. Послуга дозволяє отримати інформацію щодо наявності вакансій, залежно від територіального розташування, а також містить відомості про умови праці, вимоги до кандидата, обов’язки, графік роботи, контакти рекрутерів тощо.«Ми будемо популяризувати нашу невеличку розробку. Посилання із картою буде присутнє на усіх сайтах держустанов, які зацікавлені у працевлаштуванні людей. Перший крок – Луцьк і район, у планах – уся Волинь», – поділився Романюк.Також служба зайнятості стає доступнішою і для власників мобільних пристроїв на системі Android. Уже створені додатки: «Центр розвитку підприємництва», «Центр професійної орієнтації» та «Довідник послуг та пільг учасника АТО». В проекті – ще багато новинок, які обіцяють невдовзі впровадити. Варто зауважити, що ці додатки є абсолютно безкоштовними, на відміну від багатьох інших із пошуку роботи.