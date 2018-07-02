Синоптики обіцяють на завтра дощ
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Завтра, 27 квітня, у західних і в північних областях та в наступні дві доби на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі, місцями грози.
Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"Завтра у західних, вдень і в північних областях, в наступні дві доби на більшій частині території країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті 28-29 квітня значні дощі. Температура вночі 5-12°, вдень 18-25°, у понеділок зниження до 12-17°, на півдні країни до 18-23°. 30 квітня – 1 травня переважатиме дощова погода з денною температурою 10-16°, на півдні країни до 20°", - повідомили синоптики.
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Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"Завтра у західних, вдень і в північних областях, в наступні дві доби на більшій частині території країни короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті 28-29 квітня значні дощі. Температура вночі 5-12°, вдень 18-25°, у понеділок зниження до 12-17°, на півдні країни до 18-23°. 30 квітня – 1 травня переважатиме дощова погода з денною температурою 10-16°, на півдні країни до 20°", - повідомили синоптики.
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