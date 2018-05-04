У Луцьку знесли занедбані паркани





Про це повідомляє



Працівники департаменту згідно з рішеннями виконавчого комітету Луцької міської ради демонтували незаконно встановлені металеві конструкції та огорожі, які перебували у занедбаному стані.



Роботи здійснювали на проспекті Перемоги, 7, вулиці Клима Савури, 31 та вулиці Ківерцівській, 4, 12.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку знесли незаконно встановлені паркани та інші конструкції.Про це повідомляє департамент муніципальної варти міста Луцька Працівники департаменту згідно з рішеннями виконавчого комітету Луцької міської ради демонтували незаконно встановлені металеві конструкції та огорожі, які перебували у занедбаному стані.Роботи здійснювали на проспекті Перемоги, 7, вулиці Клима Савури, 31 та вулиці Ківерцівській, 4, 12.

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