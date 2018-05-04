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У Луцьку знесли занедбані паркани

У Луцьку знесли занедбані паркани
У Луцьку знесли незаконно встановлені паркани та інші конструкції.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти міста Луцька.

Працівники департаменту згідно з рішеннями виконавчого комітету Луцької міської ради демонтували незаконно встановлені металеві конструкції та огорожі, які перебували у занедбаному стані.

Роботи здійснювали на проспекті Перемоги, 7, вулиці Клима Савури, 31 та вулиці Ківерцівській, 4, 12.
У Луцьку знесли занедбані паркани
У Луцьку знесли занедбані паркани
У Луцьку знесли занедбані паркани
У Луцьку знесли занедбані паркани
У Луцьку знесли занедбані паркани



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Теги: муніципали, закон, огорожі
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