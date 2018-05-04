У Луцьку знесли занедбані паркани
Сьогодні, 15:32
У Луцьку знесли незаконно встановлені паркани та інші конструкції.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти міста Луцька.
Працівники департаменту згідно з рішеннями виконавчого комітету Луцької міської ради демонтували незаконно встановлені металеві конструкції та огорожі, які перебували у занедбаному стані.
Роботи здійснювали на проспекті Перемоги, 7, вулиці Клима Савури, 31 та вулиці Ківерцівській, 4, 12.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти міста Луцька.
Працівники департаменту згідно з рішеннями виконавчого комітету Луцької міської ради демонтували незаконно встановлені металеві конструкції та огорожі, які перебували у занедбаному стані.
Роботи здійснювали на проспекті Перемоги, 7, вулиці Клима Савури, 31 та вулиці Ківерцівській, 4, 12.
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