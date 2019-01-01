В «Ягодині» у далекобійника вилучили «зайвого» товару на півтора мільйона

Водій-далекобійник, мешканець Львівщини, через митний пост "Ягодин" намагався ввезти на митну територію України понад 15 тисяч одиниць товару без сплати митних платежів.Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.Чоловік через Україну транзитом їхав до Молдови.Відповідно до товаросупровідних документів, він мав доставити до Тирасполя майже 16 тонн вантажу відправника зі Сполучених Штатів Америки. Цей товар включав чохли для телефонів, засоби жіночої гігієни, дитячі ігри, вживані бейсбольні біти і мав би міститися на 51 місці-піддоні.Натомість, крім заявлених у документах пакувальних місць, у бортовому причепі митники виявили понад 3 тисячі «зайвих» картонних коробок, у яких містилися незадекларовані 13114 чохлів для мобільних телефонів та 1230 упаковок сонцезахисних косметичних рідин в асортименті. Крім того, цінники на бейсбольних битах та їх новенький зовнішній вигляд заперечив відомості про попередній вжиток.Відтак, «зайвий» та недостовірно задекларований товар тимчасово вилучили на склад митниці як такий, що підлягає конфіскації за рішенням суду. Його вартість – майже 1,5 млн грн.Крім втрати товару, за ст. 483 Митного Кодексу України, водію за подання недостовірних відомостей про вилучений товар доведеться сплатити штраф у повному розмірі його вартості.