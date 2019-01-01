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На Волині двоє братів обікрали свого батька

На Волині двоє братів обікрали свого батька
У Володимирі-Волинському сини викрали кошти з карти батька.

Про це повідомляє видання «БУГ».

До Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 57-річний житель міста та повідомив, що з його карти хтось зняв кошти.

Поліцейським чоловік повідомив, що 23-го квітня перебував у відділенні Приватбанку на вулиці Ковельській. Після цього помітив, що з його банківської карти зникли кошти в сумі 1 416 гривень.

Пізніше правоохоронці з'ясували, що кошти зняли два брати, які заявнику є синами.

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Теги: Володимир-Волинський, гроші, поліція
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