На Волині двоє братів обікрали свого батька
Сьогодні, 14:41
У Володимирі-Волинському сини викрали кошти з карти батька.
Про це повідомляє видання «БУГ».
До Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 57-річний житель міста та повідомив, що з його карти хтось зняв кошти.
Поліцейським чоловік повідомив, що 23-го квітня перебував у відділенні Приватбанку на вулиці Ковельській. Після цього помітив, що з його банківської карти зникли кошти в сумі 1 416 гривень.
Пізніше правоохоронці з'ясували, що кошти зняли два брати, які заявнику є синами.
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Про це повідомляє видання «БУГ».
До Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 57-річний житель міста та повідомив, що з його карти хтось зняв кошти.
Поліцейським чоловік повідомив, що 23-го квітня перебував у відділенні Приватбанку на вулиці Ковельській. Після цього помітив, що з його банківської карти зникли кошти в сумі 1 416 гривень.
Пізніше правоохоронці з'ясували, що кошти зняли два брати, які заявнику є синами.
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