На Волині двоє братів обікрали свого батька





Про це повідомляє видання



До Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 57-річний житель міста та повідомив, що з його карти хтось зняв кошти.



Поліцейським чоловік повідомив, що 23-го квітня перебував у відділенні Приватбанку на вулиці Ковельській. Після цього помітив, що з його банківської карти зникли кошти в сумі 1 416 гривень.



Пізніше правоохоронці з'ясували, що кошти зняли два брати, які заявнику є синами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському сини викрали кошти з карти батька.Про це повідомляє видання «БУГ» До Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 57-річний житель міста та повідомив, що з його карти хтось зняв кошти.Поліцейським чоловік повідомив, що 23-го квітня перебував у відділенні Приватбанку на вулиці Ковельській. Після цього помітив, що з його банківської карти зникли кошти в сумі 1 416 гривень.Пізніше правоохоронці з'ясували, що кошти зняли два брати, які заявнику є синами.

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