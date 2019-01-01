вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку – жахлива аварія: автомобіль перевернувся на дах. ФОТО

У Луцьку – жахлива аварія: автомобіль перевернувся на дах. ФОТО
У Луцьку на вулиці Конякіна зіткнулися дві автівки. Аварія сталася сьогодні, 26 квітня, в обідню пору.

Про це у соцмережі повідомив очевидець аварії Сергій Войтюк.

Унаслідок зіткнення одна з машин перевернулася на дах. Обидві зазнали значних механічних пошкоджень.

На місці аварії працює поліція та рятувальники. Про постраждалих наразі інформації немає.

Деталі - згодом.

У Луцьку – жахлива аварія: автомобіль перевернувся на дах. ФОТО
У Луцьку – жахлива аварія: автомобіль перевернувся на дах. ФОТО
У Луцьку – жахлива аварія: автомобіль перевернувся на дах. ФОТО
У Луцьку – жахлива аварія: автомобіль перевернувся на дах. ФОТО
У Луцьку – жахлива аварія: автомобіль перевернувся на дах. ФОТО
У Луцьку – жахлива аварія: автомобіль перевернувся на дах. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ну коли небудь навчаться їздити?
Відповісти
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Стрихарчука Сергія Стрихарчука

Сергія вітають з Днем народження
Останні новини
Як почувається хлопчик, що травмувався у моторошній аварії неподалік Луцька
Сьогодні, 14:10
Дороге авто дружини та будинок сина: що у декларації начальника луцького ЖКП № 3
Сьогодні, 14:09
У Луцьку – жахлива аварія: автомобіль перевернувся на дах. ФОТО
Сьогодні, 14:01
Рекрутинг і пошук роботи через Google Maps: новації волинської служби зайнятості
Сьогодні, 13:41
У волинянина вимагають сплатити 18 тисяч штрафу за дві зрубані сосни
Сьогодні, 13:33
Схожі новини
Як почувається хлопчик, що травмувався у моторошній аварії неподалік Луцька Як почувається хлопчик, що травмувався у моторошній аварії неподалік Луцька
Сьогодні, 14:10
В селі під Луцьком автомобіль збив дитину на велосипеді: дівчинка – в лікарні В селі під Луцьком автомобіль збив дитину на велосипеді: дівчинка – в лікарні
Сьогодні, 11:06
У Луцьку – аварія на Хурсенка. ФОТО У Луцьку – аварія на Хурсенка. ФОТО
Сьогодні, 09:23
У Луцьку автомобіль влетів у металеву огорожу і стовп У Луцьку автомобіль влетів у металеву огорожу і стовп
25 квітень, 09:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Без децентралізації усе могло б рухнути», – мер Дніпра в інтерв’ю луцькому телеканалу
Сьогодні, 14:50
 0
На Волині двоє братів обікрали свого батька
Сьогодні, 14:41
 0
Дієтолог розповіла, у чому секрет корисної паски
Сьогодні, 14:33
 0
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Сьогодні, 14:25
 0
Як почувається хлопчик, що травмувався у моторошній аварії неподалік Луцька
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8