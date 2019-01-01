У Луцьку – жахлива аварія: автомобіль перевернувся на дах. ФОТО
Сьогодні, 14:01
У Луцьку на вулиці Конякіна зіткнулися дві автівки. Аварія сталася сьогодні, 26 квітня, в обідню пору.
Про це у соцмережі повідомив очевидець аварії Сергій Войтюк.
Унаслідок зіткнення одна з машин перевернулася на дах. Обидві зазнали значних механічних пошкоджень.
На місці аварії працює поліція та рятувальники. Про постраждалих наразі інформації немає.
Деталі - згодом.
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Про це у соцмережі повідомив очевидець аварії Сергій Войтюк.
Унаслідок зіткнення одна з машин перевернулася на дах. Обидві зазнали значних механічних пошкоджень.
На місці аварії працює поліція та рятувальники. Про постраждалих наразі інформації немає.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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