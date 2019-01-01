У Луцьку – жахлива аварія: автомобіль перевернувся на дах. ФОТО





Про це у соцмережі повідомив очевидець аварії Сергій Войтюк.



Унаслідок зіткнення одна з машин перевернулася на дах. Обидві зазнали значних механічних пошкоджень.



На місці аварії працює поліція та рятувальники. Про постраждалих наразі інформації немає.



Деталі - згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Конякіна зіткнулися дві автівки. Аварія сталася сьогодні, 26 квітня, в обідню пору.Про це у соцмережі повідомив очевидець аваріїУнаслідок зіткнення одна з машин перевернулася на дах. Обидві зазнали значних механічних пошкоджень.На місці аварії працює поліція та рятувальники. Про постраждалих наразі інформації немає.Деталі - згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію