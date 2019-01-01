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Дороге авто дружини та будинок сина: що у декларації начальника луцького ЖКП № 3

Дороге авто дружини та будинок сина: що у декларації начальника луцького ЖКП № 3
Директор житлово-комунального підприємства № 3 Руслан Юлдашев задекларував будинок сина та авто дружини.

Він вказав, що із 2008 року користується житловим будинком у Луцьку площею 157,5 м. кв. вартістю 724,06 тисячі гривень, який належить сину Ігорю Юлдашу, - пише Волинь Оnline.

У дружини Світлани Черниш із 2017 року є авто «Kia Sportage» 2017 року вартістю 649 тисячі гривень.

У 2018 році директор отримав 320,553 тисячі гривень зарплати, 68,039 тисячі гривень пенсії, 5 гривень процентів від Офіцерської кредитної спілки та 32 гривні процентів від «Приватбанку», а також 358 гривень бонусів від «Приватбанку», 9,45 тисячі гривень путівки на санаторне лікування від Міністерства оборони України та 3,265 тисячі гривень матеріальної допомоги до Дня Перемоги від департаменту соцполітики Луцькради.

Дружина отримала 211,397 тисячі гривень зарплати у КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» та 13,014 тисячі гривень від продажу майна для Вікторії Мосійчук та 210 гривень бонусів від «Приватбанку».

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Теги: Руслан Юлдашев, декларація
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