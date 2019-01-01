Дороге авто дружини та будинок сина: що у декларації начальника луцького ЖКП № 3

Руслан Юлдашев задекларував будинок сина та авто дружини.



Він вказав, що із 2008 року користується житловим будинком у Луцьку площею 157,5 м. кв. вартістю 724,06 тисячі гривень, який належить сину Ігорю Юлдашу, - пише



У дружини Світлани Черниш із 2017 року є авто «Kia Sportage» 2017 року вартістю 649 тисячі гривень.



У 2018 році директор отримав 320,553 тисячі гривень зарплати, 68,039 тисячі гривень пенсії, 5 гривень процентів від Офіцерської кредитної спілки та 32 гривні процентів від «Приватбанку», а також 358 гривень бонусів від «Приватбанку», 9,45 тисячі гривень путівки на санаторне лікування від Міністерства оборони України та 3,265 тисячі гривень матеріальної допомоги до Дня Перемоги від департаменту соцполітики Луцькради.



Дружина отримала 211,397 тисячі гривень зарплати у КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» та 13,014 тисячі гривень від продажу майна для Вікторії Мосійчук та 210 гривень бонусів від «Приватбанку».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор житлово-комунального підприємства № 3задекларував будинок сина та авто дружини.Він вказав, що із 2008 року користується житловим будинком у Луцьку площею 157,5 м. кв. вартістю 724,06 тисячі гривень, який належить сину Ігорю Юлдашу, - пише Волинь Оnline. У дружиниіз 2017 року є авто «Kia Sportage» 2017 року вартістю 649 тисячі гривень.У 2018 році директор отримав 320,553 тисячі гривень зарплати, 68,039 тисячі гривень пенсії, 5 гривень процентів від Офіцерської кредитної спілки та 32 гривні процентів від «Приватбанку», а також 358 гривень бонусів від «Приватбанку», 9,45 тисячі гривень путівки на санаторне лікування від Міністерства оборони України та 3,265 тисячі гривень матеріальної допомоги до Дня Перемоги від департаменту соцполітики Луцькради.Дружина отримала 211,397 тисячі гривень зарплати у КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» та 13,014 тисячі гривень від продажу майна для Вікторії Мосійчук та 210 гривень бонусів від «Приватбанку».

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