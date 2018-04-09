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Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ

Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Великдень – одне з найважливіших релігійних свят у році. Воно асоціюється в усіх з сімейним затишком та теплом, а ще є символом початку нового життя.

Для українців, і лучан зокрема, Пасха – це ще й чудовий привід запланувати зустрічі з рідними та близькими чи провести час із сім'єю. До того ж, цьогоріч вихідні тривають декілька днів поспіль - із 28 квітня до 1 травня включно.

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Про святкову атмосферу у Луцьку неабияк подбали. На центральній пішохідній вулиці міста - Лесі Українки - поставили арт-інсталяції, декорували її великодніми арками, Театральний майдан прикрасили гігантськими писанками, облаштували велику писанку й біля РЦ "Промінь", заклади також промовисто говорять з вітрин "Із Великоднем!", а на прилавках - яскраві пасочки з курчатами...

Тож Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує поринути в атмосферу Великодня разом із нами!
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: свято, Великдень, Луцьк
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