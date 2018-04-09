Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ

Великдень – одне з найважливіших релігійних свят у році. Воно асоціюється в усіх з сімейним затишком та теплом, а ще є символом початку нового життя.Для українців, і лучан зокрема, Пасха – це ще й чудовий привід запланувати зустрічі з рідними та близькими чи провести час із сім'єю. До того ж, цьогоріч вихідні тривають декілька днів поспіль - із 28 квітня до 1 травня включно.Про святкову атмосферу у Луцьку неабияк подбали. На центральній пішохідній вулиці міста - Лесі Українки - поставили арт-інсталяції, декорували її великодніми арками, Театральний майдан прикрасили гігантськими писанками, облаштували велику писанку й біля РЦ "Промінь", заклади також промовисто говорять з вітрин "Із Великоднем!", а на прилавках - яскраві пасочки з курчатами...Тожпропонує поринути в атмосферу Великодня разом із нами!