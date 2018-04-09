Традиційні писанки, яскраві курчатка і апетитні паски: великодній Луцьк. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:29
Великдень – одне з найважливіших релігійних свят у році. Воно асоціюється в усіх з сімейним затишком та теплом, а ще є символом початку нового життя.
Для українців, і лучан зокрема, Пасха – це ще й чудовий привід запланувати зустрічі з рідними та близькими чи провести час із сім'єю. До того ж, цьогоріч вихідні тривають декілька днів поспіль - із 28 квітня до 1 травня включно.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Затяжні великодні вихідні: куди піти у Луцьку 26 квітня – 1 травня
Про святкову атмосферу у Луцьку неабияк подбали. На центральній пішохідній вулиці міста - Лесі Українки - поставили арт-інсталяції, декорували її великодніми арками, Театральний майдан прикрасили гігантськими писанками, облаштували велику писанку й біля РЦ "Промінь", заклади також промовисто говорять з вітрин "Із Великоднем!", а на прилавках - яскраві пасочки з курчатами...
Тож Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує поринути в атмосферу Великодня разом із нами!
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Для українців, і лучан зокрема, Пасха – це ще й чудовий привід запланувати зустрічі з рідними та близькими чи провести час із сім'єю. До того ж, цьогоріч вихідні тривають декілька днів поспіль - із 28 квітня до 1 травня включно.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Затяжні великодні вихідні: куди піти у Луцьку 26 квітня – 1 травня
Про святкову атмосферу у Луцьку неабияк подбали. На центральній пішохідній вулиці міста - Лесі Українки - поставили арт-інсталяції, декорували її великодніми арками, Театральний майдан прикрасили гігантськими писанками, облаштували велику писанку й біля РЦ "Промінь", заклади також промовисто говорять з вітрин "Із Великоднем!", а на прилавках - яскраві пасочки з курчатами...
Тож Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує поринути в атмосферу Великодня разом із нами!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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