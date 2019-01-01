На Рівненщині загинув 8-річний хлопчик, якого засипало піском
Сьогодні, 17:50
У села Карасин на Рівненщині дитину засипало піском. Хлопчик помер.
До поліції надійшло повідомлення близько 23-ї години вчора, 25 квітня, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Зазначається, що діти в період із 19-ї до 21-ї години бавилися поблизу села на місцевості, де жителі Карасина набирають пісок. У ямі орієнтовною глибиною близько метра стався зсув, у результаті чого восьмирічного хлопчика засипало піском. Вже пізно ввечері, коли старший брат пішов шукати меншого, виявив його без ознак життя.
Місцевий фельдшер лише констатувала смерть дитини.
Поліцейські встановлюють усі обставини події. У сім’ї серед чотирьох дітей восьмирічний хлопчик був наймолодший.
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До поліції надійшло повідомлення близько 23-ї години вчора, 25 квітня, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Зазначається, що діти в період із 19-ї до 21-ї години бавилися поблизу села на місцевості, де жителі Карасина набирають пісок. У ямі орієнтовною глибиною близько метра стався зсув, у результаті чого восьмирічного хлопчика засипало піском. Вже пізно ввечері, коли старший брат пішов шукати меншого, виявив його без ознак життя.
Місцевий фельдшер лише констатувала смерть дитини.
Поліцейські встановлюють усі обставини події. У сім’ї серед чотирьох дітей восьмирічний хлопчик був наймолодший.
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