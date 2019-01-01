На Рівненщині загинув 8-річний хлопчик, якого засипало піском

У села Карасин на Рівненщині дитину засипало піском. Хлопчик помер.До поліції надійшло повідомлення близько 23-ї години вчора, 25 квітня, - інформує ГУНП у Рівненській області.Зазначається, що діти в період із 19-ї до 21-ї години бавилися поблизу села на місцевості, де жителі Карасина набирають пісок. У ямі орієнтовною глибиною близько метра стався зсув, у результаті чого восьмирічного хлопчика засипало піском. Вже пізно ввечері, коли старший брат пішов шукати меншого, виявив його без ознак життя.Місцевий фельдшер лише констатувала смерть дитини.Поліцейські встановлюють усі обставини події. У сім’ї серед чотирьох дітей восьмирічний хлопчик був наймолодший.