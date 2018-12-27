«Волинь» виборола перемогу у ФК «Інгулець»





Про це повідомляє видання «Футбол24».



У Волині на 46-й хвилині Бартулович помінявся з 21-річним півзахисником Олексієм Зінкевичем. На 90+2 замість Кожанова вийшов 19-річний захисник Олександр Климець. Гра йшла на рівних, але в останні хвилини хрестоносці, все ж таки забили переможний гол у ворота гостей.



Останочний рахунок - 2:1.



Голи: Сімінін, 44, Горопевшек, 83 – Січінава, 62.



Після цього туру Волинь піднялась на 4 сходинку.





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