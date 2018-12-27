«Волинь» виборола перемогу у ФК «Інгулець»
Сьогодні, 15:42
"Волинь" на останніх хвилинах перемогла "Інгулець" та піднялась на 4 місце у Першій лізі.
Про це повідомляє видання «Футбол24».
У Волині на 46-й хвилині Бартулович помінявся з 21-річним півзахисником Олексієм Зінкевичем. На 90+2 замість Кожанова вийшов 19-річний захисник Олександр Климець. Гра йшла на рівних, але в останні хвилини хрестоносці, все ж таки забили переможний гол у ворота гостей.
Останочний рахунок - 2:1.
Голи: Сімінін, 44, Горопевшек, 83 – Січінава, 62.
Після цього туру Волинь піднялась на 4 сходинку.
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Про це повідомляє видання «Футбол24».
У Волині на 46-й хвилині Бартулович помінявся з 21-річним півзахисником Олексієм Зінкевичем. На 90+2 замість Кожанова вийшов 19-річний захисник Олександр Климець. Гра йшла на рівних, але в останні хвилини хрестоносці, все ж таки забили переможний гол у ворота гостей.
Останочний рахунок - 2:1.
Голи: Сімінін, 44, Горопевшек, 83 – Січінава, 62.
Після цього туру Волинь піднялась на 4 сходинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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