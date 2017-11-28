У Києві 15-річний хлопець ножем порізав матір та бабусю
Сьогодні, 15:06
У Києві 15-річний хлопець накинувся з ножем на свою матір, а згодом і на бабусю.
Жінок з множинними пораненнями госпіталізували до лікарні, наразі їх стан стабілізовано, повідомили УНІАН у відділі комунікації столичної поліції.
Після скоєного підліток сам викликав поліцію та "швидку". Він розповів, що між ним та родичками виник конфлікт.
"У розпалі словесної перепалки підліток почав наносити удари матері, а згодом накинувся і на бабусю. Після скоєного він викликав «швидку», а сам вийшов із квартири. Медики доставили жінок з множинними ножовими пораненнями до лікарні", - розповіла начальник відділу ювенальної превенції УПД ГУНП у м. Києві Оксана Поплавська.
За її словами, ця родина благополучна та на обліках служби сім’ї у справах дітей не перебувала. Сам підліток характеризується позитивно, у поле зору правоохоронців до цього випадку не потрапляв.
Зараз з хлопцем працюють психологи та співробітники соціальних служб. Його затримали у порядку ст. 208 КПК. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство" Кримінального кодексу України.
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Жінок з множинними пораненнями госпіталізували до лікарні, наразі їх стан стабілізовано, повідомили УНІАН у відділі комунікації столичної поліції.
Після скоєного підліток сам викликав поліцію та "швидку". Він розповів, що між ним та родичками виник конфлікт.
"У розпалі словесної перепалки підліток почав наносити удари матері, а згодом накинувся і на бабусю. Після скоєного він викликав «швидку», а сам вийшов із квартири. Медики доставили жінок з множинними ножовими пораненнями до лікарні", - розповіла начальник відділу ювенальної превенції УПД ГУНП у м. Києві Оксана Поплавська.
За її словами, ця родина благополучна та на обліках служби сім’ї у справах дітей не перебувала. Сам підліток характеризується позитивно, у поле зору правоохоронців до цього випадку не потрапляв.
Зараз з хлопцем працюють психологи та співробітники соціальних служб. Його затримали у порядку ст. 208 КПК. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство" Кримінального кодексу України.
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