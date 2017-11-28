У Києві 15-річний хлопець ножем порізав матір та бабусю





Жінок з множинними пораненнями госпіталізували до лікарні, наразі їх стан стабілізовано, повідомили



Після скоєного підліток сам викликав поліцію та "швидку". Він розповів, що між ним та родичками виник конфлікт.



"У розпалі словесної перепалки підліток почав наносити удари матері, а згодом накинувся і на бабусю. Після скоєного він викликав «швидку», а сам вийшов із квартири. Медики доставили жінок з множинними ножовими пораненнями до лікарні", - розповіла начальник відділу ювенальної превенції УПД ГУНП у м. Києві Оксана Поплавська.



За її словами, ця родина благополучна та на обліках служби сім’ї у справах дітей не перебувала. Сам підліток характеризується позитивно, у поле зору правоохоронців до цього випадку не потрапляв.



Зараз з хлопцем працюють психологи та співробітники соціальних служб. Його затримали у порядку ст. 208 КПК. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство" Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві 15-річний хлопець накинувся з ножем на свою матір, а згодом і на бабусю.Жінок з множинними пораненнями госпіталізували до лікарні, наразі їх стан стабілізовано, повідомили УНІАН у відділі комунікації столичної поліції.Після скоєного підліток сам викликав поліцію та "швидку". Він розповів, що між ним та родичками виник конфлікт."У розпалі словесної перепалки підліток почав наносити удари матері, а згодом накинувся і на бабусю. Після скоєного він викликав «швидку», а сам вийшов із квартири. Медики доставили жінок з множинними ножовими пораненнями до лікарні", - розповіла начальник відділу ювенальної превенції УПД ГУНП у м. Києві Оксана Поплавська.За її словами, ця родина благополучна та на обліках служби сім’ї у справах дітей не перебувала. Сам підліток характеризується позитивно, у поле зору правоохоронців до цього випадку не потрапляв.Зараз з хлопцем працюють психологи та співробітники соціальних служб. Його затримали у порядку ст. 208 КПК. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство" Кримінального кодексу України.

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