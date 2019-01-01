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«Виходь і йди пішком», – водій луцької маршрутки вигнав хлопчика із салону

«Виходь і йди пішком», – водій луцької маршрутки вигнав хлопчика із салону
Лучанка опублікувала у спільноті ‎Теревені про Луцьк пост, де запевняє, що водій маршрутки відмовився везти її малого брата.

За словами дописувачки, інцидент трапився у маршрутці №26. Вона посадила дитину у маршрутку, а біля "Вишківського" магазину його мала зустріти мама, яка і мала заплатити за проїзд.

«Скажіть будь ласка, що зараз на теперішній час є 2 гривні?
Чому водії такі нахаби?

Невже тих нещасних 2 гривні зробили б того горе-водія багатшим?
Сьогодні у маршрутному таксі сталася неприємна ситуація...

Маршрутка 26 (АС 4081 ВЕ) курсувала вул. Виниченка, я зупинила. Посадила малого, щоб він їхав додому до Вишківського магазину!
Так це нахаба висадив мені дитину біля Магніту зі слова «виходь, і йди пішком»!

Малий злякався, та з сльозами почав звонити до мене! Для чого дитині такий стрес, суто через те, що він не заплатив за проїзд!

На зупинці біля Вишківського мама чекала з тими нещасними двома гривнями! Як можна бути таким? Поясніть, невже це правильно, що дитину просто висажують!

Знайте таких придурків хватає, і потрібно щось з ними робити!

Сьогодні опинився мій брат, а завтра може будь-яка інша дитина!
Знайте цього придурка!», - йдеться у дописі дівчини.

«Виходь і йди пішком», – водій луцької маршрутки вигнав хлопчика із салону
«Виходь і йди пішком», – водій луцької маршрутки вигнав хлопчика із салону

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Теги: маршрутки, школяр, проїзд, хамство, Луцьк
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Коментарі 4
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Чому ж така щира і порядочна дописувачка не заплатила 2 гривні, які для неї нічого не значать?
Трохи брєд. Потрібно було спочатку погодити з водієм такий проїзд без авансу, а тоді писати дурні скарги.
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Ти провокаторша і звичайна сучка ,невже не мала 2 гривні заплатити за хлопчика ,чи спеціально спровокувала цю історію щоб підставити водія ,який теж поступив не по людськи .Яне захищаю водіів ,але в цій ситуаціі лучанка заслуговує на повну зневагу .
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Взагалі-то за безквитковий проїзд штраф!!! Ще дякую скажи шо висадив!! Що таке 2грн то заплати і хай їде
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Перевізник Коновалов викидає з маршруток дітей з білетами, бо йому не подобаються посвідчення дитини з багатодітної сім'ї! Маршрут Луцьк - Шацьк. І нічого не боїться, видно має волохату спину у ОДА?
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