«Виходь і йди пішком», – водій луцької маршрутки вигнав хлопчика із салону





За словами дописувачки, інцидент трапився у маршрутці №26. Вона посадила дитину у маршрутку, а біля "Вишківського" магазину його мала зустріти мама, яка і мала заплатити за проїзд.



«Скажіть будь ласка, що зараз на теперішній час є 2 гривні?

Чому водії такі нахаби?



Невже тих нещасних 2 гривні зробили б того горе-водія багатшим?

Сьогодні у маршрутному таксі сталася неприємна ситуація...



Маршрутка 26 (АС 4081 ВЕ) курсувала вул. Виниченка, я зупинила. Посадила малого, щоб він їхав додому до Вишківського магазину!

Так це нахаба висадив мені дитину біля Магніту зі слова «виходь, і йди пішком»!



Малий злякався, та з сльозами почав звонити до мене! Для чого дитині такий стрес, суто через те, що він не заплатив за проїзд!



На зупинці біля Вишківського мама чекала з тими нещасними двома гривнями! Як можна бути таким? Поясніть, невже це правильно, що дитину просто висажують!



Знайте таких придурків хватає, і потрібно щось з ними робити!



Сьогодні опинився мій брат, а завтра може будь-яка інша дитина!

Знайте цього придурка!», - йдеться у дописі дівчини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка опублікувала у спільноті ‎ Теревені про Луцьк пост, де запевняє, що водій маршрутки відмовився везти її малого брата.За словами дописувачки, інцидент трапився у маршрутці №26. Вона посадила дитину у маршрутку, а біля "Вишківського" магазину його мала зустріти мама, яка і мала заплатити за проїзд.«Скажіть будь ласка, що зараз на теперішній час є 2 гривні?Чому водії такі нахаби?Невже тих нещасних 2 гривні зробили б того горе-водія багатшим?Сьогодні у маршрутному таксі сталася неприємна ситуація...Маршрутка 26 (АС 4081 ВЕ) курсувала вул. Виниченка, я зупинила. Посадила малого, щоб він їхав додому до Вишківського магазину!Так це нахаба висадив мені дитину біля Магніту зі слова «виходь, і йди пішком»!Малий злякався, та з сльозами почав звонити до мене! Для чого дитині такий стрес, суто через те, що він не заплатив за проїзд!На зупинці біля Вишківського мама чекала з тими нещасними двома гривнями! Як можна бути таким? Поясніть, невже це правильно, що дитину просто висажують!Знайте таких придурків хватає, і потрібно щось з ними робити!Сьогодні опинився мій брат, а завтра може будь-яка інша дитина!Знайте цього придурка!», - йдеться у дописі дівчини.

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