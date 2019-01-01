«Виходь і йди пішком», – водій луцької маршрутки вигнав хлопчика із салону
Сьогодні, 16:50
Лучанка опублікувала у спільноті Теревені про Луцьк пост, де запевняє, що водій маршрутки відмовився везти її малого брата.
За словами дописувачки, інцидент трапився у маршрутці №26. Вона посадила дитину у маршрутку, а біля "Вишківського" магазину його мала зустріти мама, яка і мала заплатити за проїзд.
«Скажіть будь ласка, що зараз на теперішній час є 2 гривні?
Чому водії такі нахаби?
Невже тих нещасних 2 гривні зробили б того горе-водія багатшим?
Сьогодні у маршрутному таксі сталася неприємна ситуація...
Маршрутка 26 (АС 4081 ВЕ) курсувала вул. Виниченка, я зупинила. Посадила малого, щоб він їхав додому до Вишківського магазину!
Так це нахаба висадив мені дитину біля Магніту зі слова «виходь, і йди пішком»!
Малий злякався, та з сльозами почав звонити до мене! Для чого дитині такий стрес, суто через те, що він не заплатив за проїзд!
На зупинці біля Вишківського мама чекала з тими нещасними двома гривнями! Як можна бути таким? Поясніть, невже це правильно, що дитину просто висажують!
Знайте таких придурків хватає, і потрібно щось з ними робити!
Сьогодні опинився мій брат, а завтра може будь-яка інша дитина!
Знайте цього придурка!», - йдеться у дописі дівчини.
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За словами дописувачки, інцидент трапився у маршрутці №26. Вона посадила дитину у маршрутку, а біля "Вишківського" магазину його мала зустріти мама, яка і мала заплатити за проїзд.
«Скажіть будь ласка, що зараз на теперішній час є 2 гривні?
Чому водії такі нахаби?
Невже тих нещасних 2 гривні зробили б того горе-водія багатшим?
Сьогодні у маршрутному таксі сталася неприємна ситуація...
Маршрутка 26 (АС 4081 ВЕ) курсувала вул. Виниченка, я зупинила. Посадила малого, щоб він їхав додому до Вишківського магазину!
Так це нахаба висадив мені дитину біля Магніту зі слова «виходь, і йди пішком»!
Малий злякався, та з сльозами почав звонити до мене! Для чого дитині такий стрес, суто через те, що він не заплатив за проїзд!
На зупинці біля Вишківського мама чекала з тими нещасними двома гривнями! Як можна бути таким? Поясніть, невже це правильно, що дитину просто висажують!
Знайте таких придурків хватає, і потрібно щось з ними робити!
Сьогодні опинився мій брат, а завтра може будь-яка інша дитина!
Знайте цього придурка!», - йдеться у дописі дівчини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Трохи брєд. Потрібно було спочатку погодити з водієм такий проїзд без авансу, а тоді писати дурні скарги.