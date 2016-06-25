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Зеленський залишив Україну: стало відомо, куди полетів на відпочинок

Зеленський залишив Україну: стало відомо, куди полетів на відпочинок
Новообраний президент України Володимир Зеленський полетів на вихідні до Туреччини.

Про це йдеться в повідомленні на його Facebook-сторінці. Зеленський підкреслив, що домовлявся і діє "відкрито", - пише Обозреватель.

"Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відводжу дітей на щорічний фестиваль "Весело". А сам через два дні назад", — пише Зеленський.

Майбутній президент стверджує, що за чотири останні місяці — це його перші вихідні.

"Всім бажаю тепла, здоров'я та норм відпочинку!" — написав Зеленський.


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Теги: Володимир Зеленський, відпочинок, Туреччина
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