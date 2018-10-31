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У «Промені» пройде фінал акції «Серце до серця»*

У «Промені» пройде фінал акції «Серце до серця»*
5 травня на площі РЦ «Промінь» відбудеться концерт проурочений завершенню цьогорічної акції «Дитяче серденько, живи!» Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця».

Урочиста програма розпочнеться о 13:00 і триватиме до самого вечора.

На площі будуть виступи, майстер-класи, дитячі розваги з аніматором ДРК «Смугастий носоріг», аукціон дитячих малюнків, флешмоб від Stylez Studio, благодійне яскраве вогняне шоу від Fire Show Lutsk.

Окрім того на місці можна буде зробити мехенді, біо-тату для дітей та прийняти участь в цікавих творчих розвагах.

Оранізатори та РЦ «Промінь» запрошують на благодійне свято кожного.

Адреса: просп. Президента Грушевського, 2.
5 травня, 13:00-22:00.

Довідка: +380 (99) 028 11 89.

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Теги: Промінь, акція
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