У «Промені» пройде фінал акції «Серце до серця»*
Сьогодні, 09:54
5 травня на площі РЦ «Промінь» відбудеться концерт проурочений завершенню цьогорічної акції «Дитяче серденько, живи!» Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця».
Урочиста програма розпочнеться о 13:00 і триватиме до самого вечора.
На площі будуть виступи, майстер-класи, дитячі розваги з аніматором ДРК «Смугастий носоріг», аукціон дитячих малюнків, флешмоб від Stylez Studio, благодійне яскраве вогняне шоу від Fire Show Lutsk.
Окрім того на місці можна буде зробити мехенді, біо-тату для дітей та прийняти участь в цікавих творчих розвагах.
Оранізатори та РЦ «Промінь» запрошують на благодійне свято кожного.
Адреса: просп. Президента Грушевського, 2.
5 травня, 13:00-22:00.
Довідка: +380 (99) 028 11 89.
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Урочиста програма розпочнеться о 13:00 і триватиме до самого вечора.
На площі будуть виступи, майстер-класи, дитячі розваги з аніматором ДРК «Смугастий носоріг», аукціон дитячих малюнків, флешмоб від Stylez Studio, благодійне яскраве вогняне шоу від Fire Show Lutsk.
Окрім того на місці можна буде зробити мехенді, біо-тату для дітей та прийняти участь в цікавих творчих розвагах.
Оранізатори та РЦ «Промінь» запрошують на благодійне свято кожного.
Адреса: просп. Президента Грушевського, 2.
5 травня, 13:00-22:00.
Довідка: +380 (99) 028 11 89.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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