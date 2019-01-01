Відомі деталі аварії біля луцького суду, де автівка перекинулася на дах
Сьогодні, 16:02
У Луцьку сьогодні, 26 квітня, на вулиці Конякіна (неподалік Луцького міськрайонного суду) зіткнулися Nissan і Volkswagen. Унаслідок зіткнення Nissan перевернувся на дах. Обидві автівки зазнали значних механічних пошкоджень.
У патрульній поліції прокоментували аварію.
Відомо, що водійка автомобіля Nissan мала намір повернути ліворуч, але не надала переваги Volkswagen, внаслідок чого сталося зіткнення.
В аварії ніхто не постраждав.
На винуватицю склали протокол за статтею 124 КУпАП.
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У патрульній поліції прокоментували аварію.
Відомо, що водійка автомобіля Nissan мала намір повернути ліворуч, але не надала переваги Volkswagen, внаслідок чого сталося зіткнення.
В аварії ніхто не постраждав.
На винуватицю склали протокол за статтею 124 КУпАП.
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