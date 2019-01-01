«Бляшанка на колесах», – луцький депутат «розніс» міжміську маршрутку

Андрій Білан обурився станом маршрутки "Луцьк-Любомль".



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



"Міжміське перевезення - це жахіття. Перероблені вантажні буси, під пасажирські. Відстань між сидіннями приблизно 12-13 см. Це маршрутка "Луцьк-Любомль", - зауважив депутат.



За його словами, у такому "комфорті" пасажирам доводиться їхати приблизно 2,5 години.



"По дорозі водій ще набере битком стоячих пасажирів. Про безпеку перевезення годі й говорити. Сервіс нульовий. От Вам реалії українських маршруток. Не маршрутка, а бляшанка на колесах", - додав Білан.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської радиобурився станом маршрутки "Луцьк-Любомль".Про це він написав на своїй сторінці у Facebook."Міжміське перевезення - це жахіття. Перероблені вантажні буси, під пасажирські. Відстань між сидіннями приблизно 12-13 см. Це маршрутка "Луцьк-Любомль", - зауважив депутат.За його словами, у такому "комфорті" пасажирам доводиться їхати приблизно 2,5 години."По дорозі водій ще набере битком стоячих пасажирів. Про безпеку перевезення годі й говорити. Сервіс нульовий. От Вам реалії українських маршруток. Не маршрутка, а бляшанка на колесах", - додав Білан.

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