вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Бляшанка на колесах», – луцький депутат «розніс» міжміську маршрутку

«Бляшанка на колесах», – луцький депутат «розніс» міжміську маршрутку
Депутат Луцької міської ради Андрій Білан обурився станом маршрутки "Луцьк-Любомль".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Міжміське перевезення - це жахіття. Перероблені вантажні буси, під пасажирські. Відстань між сидіннями приблизно 12-13 см. Це маршрутка "Луцьк-Любомль", - зауважив депутат.

За його словами, у такому "комфорті" пасажирам доводиться їхати приблизно 2,5 години.

"По дорозі водій ще набере битком стоячих пасажирів. Про безпеку перевезення годі й говорити. Сервіс нульовий. От Вам реалії українських маршруток. Не маршрутка, а бляшанка на колесах", - додав Білан.
«Бляшанка на колесах», – луцький депутат «розніс» міжміську маршрутку
«Бляшанка на колесах», – луцький депутат «розніс» міжміську маршрутку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
З 1 травня субсидії перерахують автоматично
Сьогодні, 16:26
«Бляшанка на колесах», – луцький депутат «розніс» міжміську маршрутку
Сьогодні, 16:16
Відомі деталі аварії біля луцького суду, де автівка перекинулася на дах
Сьогодні, 16:02
«Волинь» виборола перемогу у ФК «Інгулець»
Сьогодні, 15:42
Зеленський залишив Україну: стало відомо, куди полетів на відпочинок
Сьогодні, 15:40
Схожі новини
Сервіс відсутній, – депутат про луцькі маршрутки Сервіс відсутній, – депутат про луцькі маршрутки
18 квітень, 17:36
Вартість проїзду в маршрутках Луцька для дітей можуть підвищити до 3 гривень Вартість проїзду в маршрутках Луцька для дітей можуть підвищити до 3 гривень
18 квітень, 15:49
Сьогодні у Луцьку обговорять підвищення вартості проїзду в маршрутках Сьогодні у Луцьку обговорять підвищення вартості проїзду в маршрутках
18 квітень, 11:28
Озвірілий водій схопив пенсіонерку за комір і виштовхнув з маршрутки. ВІДЕО Озвірілий водій схопив пенсіонерку за комір і виштовхнув з маршрутки. ВІДЕО
17 квітень, 20:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З 1 травня субсидії перерахують автоматично
Сьогодні, 16:26
 0
«Бляшанка на колесах», – луцький депутат «розніс» міжміську маршрутку
Сьогодні, 16:16
 0
Відомі деталі аварії біля луцького суду, де автівка перекинулася на дах
Сьогодні, 16:02
 0
«Волинь» виборола перемогу у ФК «Інгулець»
Сьогодні, 15:42
 0
Зеленський залишив Україну: стало відомо, куди полетів на відпочинок
Сьогодні, 15:40
 0
Медіа
відео
1/8