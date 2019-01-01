«Бляшанка на колесах», – луцький депутат «розніс» міжміську маршрутку
Сьогодні, 16:16
Депутат Луцької міської ради Андрій Білан обурився станом маршрутки "Луцьк-Любомль".
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Міжміське перевезення - це жахіття. Перероблені вантажні буси, під пасажирські. Відстань між сидіннями приблизно 12-13 см. Це маршрутка "Луцьк-Любомль", - зауважив депутат.
За його словами, у такому "комфорті" пасажирам доводиться їхати приблизно 2,5 години.
"По дорозі водій ще набере битком стоячих пасажирів. Про безпеку перевезення годі й говорити. Сервіс нульовий. От Вам реалії українських маршруток. Не маршрутка, а бляшанка на колесах", - додав Білан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Міжміське перевезення - це жахіття. Перероблені вантажні буси, під пасажирські. Відстань між сидіннями приблизно 12-13 см. Це маршрутка "Луцьк-Любомль", - зауважив депутат.
За його словами, у такому "комфорті" пасажирам доводиться їхати приблизно 2,5 години.
"По дорозі водій ще набере битком стоячих пасажирів. Про безпеку перевезення годі й говорити. Сервіс нульовий. От Вам реалії українських маршруток. Не маршрутка, а бляшанка на колесах", - додав Білан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
З 1 травня субсидії перерахують автоматично
Сьогодні, 16:26
«Бляшанка на колесах», – луцький депутат «розніс» міжміську маршрутку
Сьогодні, 16:16
«Волинь» виборола перемогу у ФК «Інгулець»
Сьогодні, 15:42