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З 1 травня субсидії перерахують автоматично

З 1 травня субсидії перерахують автоматично
Субсидії в Україні будуть перераховані автоматично на наступний опалювальний сезон майже для усіх пільговиків.

За словами віце-прем’єр-міністра Павла Розенка, Кабмін не буде змушувати українців знову подавати заяви і переоформлювати субсидії, - пишуть Факти.

90% субсідіантів отримують перерахунок соцдопомоги автоматично з 1 травня.

Розенко обіцяє, що Кабмін і далі працюватиме над удосконаленням системи субсидій.

До слова, в Укрпошті відзвітували, що у березні виплатили пенсіонерам 1,9 млрд грн монетизованих субсидій.

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Теги: субсидії, кошти, травень
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