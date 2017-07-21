З 1 травня субсидії перерахують автоматично





За словами віце-прем’єр-міністра Павла Розенка, Кабмін не буде змушувати українців знову подавати заяви і переоформлювати субсидії, - пишуть



90% субсідіантів отримують перерахунок соцдопомоги автоматично з 1 травня.



Розенко обіцяє, що Кабмін і далі працюватиме над удосконаленням системи субсидій.



До слова, в Укрпошті відзвітували, що у березні виплатили пенсіонерам 1,9 млрд грн монетизованих субсидій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Субсидії в Україні будуть перераховані автоматично на наступний опалювальний сезон майже для усіх пільговиків.За словами віце-прем’єр-міністра, Кабмін не буде змушувати українців знову подавати заяви і переоформлювати субсидії, - пишуть Факти 90% субсідіантів отримують перерахунок соцдопомоги автоматично з 1 травня.Розенко обіцяє, що Кабмін і далі працюватиме над удосконаленням системи субсидій.До слова, в Укрпошті відзвітували, що у березні виплатили пенсіонерам 1,9 млрд грн монетизованих субсидій.

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