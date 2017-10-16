У селищі на Волині встановили великодню фотозону. ФОТО





Встановлювали металевий символ пасхальних свят працівники КП «Будинкоуправління», а прикрашали керівники гуртків Шацького будинку дитячої та юнацької творчості разом зі своїми вихованцями, - пише



Ніжні рожеві квіти, стрічки та напис «Христос Воскрес» вкотре радуватимуть шачан та гостей, а також стане чудовою фотозоною для усіх охочих.



В іншому куточку скверу митці закладу намалювали пасхальний кошик, у якому красуються паска, крашанки та яскраві весняні тюльпани.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В оновленому сквері ім. Тараса Шевченка, що в Шацьку, встановили велику писанку.Встановлювали металевий символ пасхальних свят працівники КП «Будинкоуправління», а прикрашали керівники гуртків Шацького будинку дитячої та юнацької творчості разом зі своїми вихованцями, - пише Район.Шацьк. Ніжні рожеві квіти, стрічки та напис «Христос Воскрес» вкотре радуватимуть шачан та гостей, а також стане чудовою фотозоною для усіх охочих.В іншому куточку скверу митці закладу намалювали пасхальний кошик, у якому красуються паска, крашанки та яскраві весняні тюльпани.

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