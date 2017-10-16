У селищі на Волині встановили великодню фотозону. ФОТО
Сьогодні, 20:20
В оновленому сквері ім. Тараса Шевченка, що в Шацьку, встановили велику писанку.
Встановлювали металевий символ пасхальних свят працівники КП «Будинкоуправління», а прикрашали керівники гуртків Шацького будинку дитячої та юнацької творчості разом зі своїми вихованцями, - пише Район.Шацьк.
Ніжні рожеві квіти, стрічки та напис «Христос Воскрес» вкотре радуватимуть шачан та гостей, а також стане чудовою фотозоною для усіх охочих.
В іншому куточку скверу митці закладу намалювали пасхальний кошик, у якому красуються паска, крашанки та яскраві весняні тюльпани.
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Встановлювали металевий символ пасхальних свят працівники КП «Будинкоуправління», а прикрашали керівники гуртків Шацького будинку дитячої та юнацької творчості разом зі своїми вихованцями, - пише Район.Шацьк.
Ніжні рожеві квіти, стрічки та напис «Христос Воскрес» вкотре радуватимуть шачан та гостей, а також стане чудовою фотозоною для усіх охочих.
В іншому куточку скверу митці закладу намалювали пасхальний кошик, у якому красуються паска, крашанки та яскраві весняні тюльпани.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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