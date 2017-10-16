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У селищі на Волині встановили великодню фотозону. ФОТО

У селищі на Волині встановили великодню фотозону. ФОТО
В оновленому сквері ім. Тараса Шевченка, що в Шацьку, встановили велику писанку.

Встановлювали металевий символ пасхальних свят працівники КП «Будинкоуправління», а прикрашали керівники гуртків Шацького будинку дитячої та юнацької творчості разом зі своїми вихованцями, - пише Район.Шацьк.

Ніжні рожеві квіти, стрічки та напис «Христос Воскрес» вкотре радуватимуть шачан та гостей, а також стане чудовою фотозоною для усіх охочих.

В іншому куточку скверу митці закладу намалювали пасхальний кошик, у якому красуються паска, крашанки та яскраві весняні тюльпани.
У селищі на Волині встановили великодню фотозону. ФОТО
У селищі на Волині встановили великодню фотозону. ФОТО
У селищі на Волині встановили великодню фотозону. ФОТО
У селищі на Волині встановили великодню фотозону. ФОТО


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Теги: Шацьк, писанка, парк
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