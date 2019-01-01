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Чим пригощатимуть на масштабному фестивалі тюльпанів на Волині

Чим пригощатимуть на масштабному фестивалі тюльпанів на Волині
Розповіли, чим частуватимуть на масштабному фестивалі тюльпанів, що відбудеться 30 квітня та 1-2 травня поблизу селища Голоби Ковельського району.

Про це йдеться у спільноті "ЛіліЛайн" у Facebook.

Нагадаємо, для відвідувачів розквітне більше 2-х гектарів тюльпанів – піоновидні, бахромчаті, папугайчасті та багато інших, загалом близько 350 сортів.

Обіцяють також тематичні фотозони, а також сюрприз для панянок та особливих модниць – ексклюзивний сорт тюльпанів "Victoria's Secret".

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Тож під час фестивалю «Волинська Голландія» буде більше 400 місць, де відвідувачі зможуть присісти зі своїми друзями і рідними, щоб насолодитись різноманітними смаколиками.

Кейтеринговий проект «ІМА» під керівницвом шеф кухаря Смаль Віталія запропонує спробувати авторські хот доги, шашлик, смажені реберця та бограч, а ще десерти, круасани та напої.

Грузинська пекарня «Сулі Гулі» напече хачапурі, кубдарі, зробить шашлики та багато іншого - і все це приправлене смачними грузинськими травами.

Компанія «Good Food Catering» приготує сосиски на мангалі, плов та інші смаколики, а з незвичного – смажене морозиво.

Під час фестивалю можна буде продегустувати вина Закарпаття від «Cotnar», а також солодощі «Вермонт».

Приємним бонусом буде й вже традиційний куліш.

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Теги: тюльпани, фестиваль, Волинська Голландія
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