Чим пригощатимуть на масштабному фестивалі тюльпанів на Волині
Сьогодні, 17:01
Розповіли, чим частуватимуть на масштабному фестивалі тюльпанів, що відбудеться 30 квітня та 1-2 травня поблизу селища Голоби Ковельського району.
Про це йдеться у спільноті "ЛіліЛайн" у Facebook.
Нагадаємо, для відвідувачів розквітне більше 2-х гектарів тюльпанів – піоновидні, бахромчаті, папугайчасті та багато інших, загалом близько 350 сортів.
Обіцяють також тематичні фотозони, а також сюрприз для панянок та особливих модниць – ексклюзивний сорт тюльпанів "Victoria's Secret".
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як дістатися до масштабного фестивалю тюльпанів на Волині. КАРТА
Тож під час фестивалю «Волинська Голландія» буде більше 400 місць, де відвідувачі зможуть присісти зі своїми друзями і рідними, щоб насолодитись різноманітними смаколиками.
Кейтеринговий проект «ІМА» під керівницвом шеф кухаря Смаль Віталія запропонує спробувати авторські хот доги, шашлик, смажені реберця та бограч, а ще десерти, круасани та напої.
Грузинська пекарня «Сулі Гулі» напече хачапурі, кубдарі, зробить шашлики та багато іншого - і все це приправлене смачними грузинськими травами.
Компанія «Good Food Catering» приготує сосиски на мангалі, плов та інші смаколики, а з незвичного – смажене морозиво.
Під час фестивалю можна буде продегустувати вина Закарпаття від «Cotnar», а також солодощі «Вермонт».
Приємним бонусом буде й вже традиційний куліш.
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Про це йдеться у спільноті "ЛіліЛайн" у Facebook.
Нагадаємо, для відвідувачів розквітне більше 2-х гектарів тюльпанів – піоновидні, бахромчаті, папугайчасті та багато інших, загалом близько 350 сортів.
Обіцяють також тематичні фотозони, а також сюрприз для панянок та особливих модниць – ексклюзивний сорт тюльпанів "Victoria's Secret".
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як дістатися до масштабного фестивалю тюльпанів на Волині. КАРТА
Тож під час фестивалю «Волинська Голландія» буде більше 400 місць, де відвідувачі зможуть присісти зі своїми друзями і рідними, щоб насолодитись різноманітними смаколиками.
Кейтеринговий проект «ІМА» під керівницвом шеф кухаря Смаль Віталія запропонує спробувати авторські хот доги, шашлик, смажені реберця та бограч, а ще десерти, круасани та напої.
Грузинська пекарня «Сулі Гулі» напече хачапурі, кубдарі, зробить шашлики та багато іншого - і все це приправлене смачними грузинськими травами.
Компанія «Good Food Catering» приготує сосиски на мангалі, плов та інші смаколики, а з незвичного – смажене морозиво.
Під час фестивалю можна буде продегустувати вина Закарпаття від «Cotnar», а також солодощі «Вермонт».
Приємним бонусом буде й вже традиційний куліш.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Пригощаюь безкоштовно?)))
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