ЗНО з математики стане обов’язковим для всіх випускників





Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє



«Ми запровадимо з 2021 року дворівневий іспит з української мови, це буде базовий рівень українська мова як державна, і поглиблене вивчення — українська мова та література. З 2021 року ми плануємо запровадити обов'язковий іспит з математики для усіх випускників. Це означає, що випускники 9 класів цього року будуть уже готуватися до такого іспиту. Як логіка: перш за все базові навички з математики необхідні кожній людині — вони розвивають логічне і абстрактне мислення. Крім того, ми бачимо, як усі країни, які хочуть посилити свій інноваційний потенціал, вводять обов'язковий іспит з математики. Цей іспит буде дворівневий, тобто можуть обрати: гуманітарії — перший рівень, для тих, хто вступає в технічні виші на технічні спеціальності — поглиблений рівень математики. Історія України та англійська мова будуть на вибір», - сказала Гриневич.



Таким чином обов'язковим ЗНО в 2021 році стануть українська мова та література — 2-рівневий іспит, математика — 2 рівні складності, історія України або іноземна мова на вибір і додатковий предмет за вибором учня.



ЗНО пройде з 21 травня по 13 червня. З 14 по 25 червня - оголошення результатів. Додаткова сесія ЗНО з 26 червня по 12 липня.

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