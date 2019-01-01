У Луцьку Skoda в'їхала у припарковане Renault. ФОТО
Сьогодні, 17:14
У Луцьку на вулиці Чорновола трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю Skoda та Renault Megane.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
ДТП трапилась 26 квітня близько 16:30. За словами очевидців водій Skoda намагався припаркуватись та в'їхав в автомобіль, який стояв на парковці.
Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.
На місці пригоди працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
ДТП трапилась 26 квітня близько 16:30. За словами очевидців водій Skoda намагався припаркуватись та в'їхав в автомобіль, який стояв на парковці.
Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.
На місці пригоди працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
На Рівненщині загинув 8-річний хлопчик, якого засипало піском
Сьогодні, 17:50
Відкрили продаж квитків на фільм «Покемон. Детектив Пікачу» у кінотеатрі «PremierCity»*
Сьогодні, 17:36
У Луцьку Skoda в'їхала у припарковане Renault. ФОТО
Сьогодні, 17:14
ЗНО з математики стане обов’язковим для всіх випускників
Сьогодні, 17:10
Чим пригощатимуть на масштабному фестивалі тюльпанів на Волині
Сьогодні, 17:01