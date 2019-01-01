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У Луцьку Skoda в'їхала у припарковане Renault. ФОТО

У Луцьку Skoda в'їхала у припарковане Renault. ФОТО
У Луцьку на вулиці Чорновола трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю Skoda та Renault Megane.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

ДТП трапилась 26 квітня близько 16:30. За словами очевидців водій Skoda намагався припаркуватись та в'їхав в автомобіль, який стояв на парковці.

Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.

На місці пригоди працює патрульна поліція.

У Луцьку Skoda в'їхала у припарковане Renault. ФОТО
У Луцьку Skoda в'їхала у припарковане Renault. ФОТО



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Теги: аварія, Луцьк
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