У Луцьку Skoda в'їхала у припарковане Renault. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



ДТП трапилась 26 квітня близько 16:30. За словами очевидців водій Skoda намагався припаркуватись та в'їхав в автомобіль, який стояв на парковці.



Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.



На місці пригоди працює патрульна поліція.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Чорновола трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю Skoda та Renault Megane.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.ДТП трапилась 26 квітня близько 16:30. За словами очевидців водій Skoda намагався припаркуватись та в'їхав в автомобіль, який стояв на парковці.Автомобілі отримали незначні механічні пошкодження.На місці пригоди працює патрульна поліція.

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