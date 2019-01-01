У ковельському водосховищі загинула риба





Про це повідомляє «



Представник територіального органу рибоохорони на початку тижня в ковельському водосховищі виявив загиблу рибу. Зразки риби та води з водосховища направили у державну лабораторію.



10 квітня, як і кожного року, в місцеву водойму випустили понад 1200 кг зарибку карася сріблястого та коропа на суму 50 тисяч гривень. На це кошти виділив міський фонд охорони навколишнього природного середовища.



Головний спеціаліст відділу цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Оксана Козакевич наголошує, що зазначені роботи проводились згідно з передбаченими законодавством документами, відповідно до вимог Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання (далі - Порядок).



«У 2019 році Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки розроблено та затверджено біологічне обґрунтування щодо доцільності проведення робіт з відтворення водних біоресурсів у Ковельському водосховищі (п.2.1.1 Порядку). Заявка на проведення цього заходу була подана виконавцями робіт (структурними підрозділами виконавчого комітету Ковельської міської ради) до Управління Державного агентства рибного господарства 18 березня 2019 року. Графік робіт із вселення водних біоресурсів погоджений начальником Управління Державного агентства рибного господарства у Волинській області. Відповідно до п. 2.7 Порядку була створена комісія, до складу якої увійшли представники територіальних органів рибоохорони, органу місцевого самоврядування, територіальних органів Держекоінспекції, виконавців відтворення. Головою комісії призначений начальник відділу іхтіології та регулювання рибальства Волинського рибоохоронного патруля», - каже Оксана Козакевич.



Екологи стверджують, що вселення відбулось за наявності ветеринарного свідоцтва про відсутність небезпечних захворювань у господарствах, з яких здійснюється перевезення об'єктів відтворення та в присутності представника органу рибоохорони, представника Державної екологічної інспекції у Волинській області, засобів масової інформації. Комісія склала та підписала підсумковий акт про виконання робіт із вселення біоресурсів у водосховище.



Аби з'ясувати причину загибелі риби, місцеві екологи та представники «Рибоохоронного патруля» звернулися в лабораторію Держпродслужби для проведення відповідних досліджень. З цією метою фахівцями були відібрані зразки риби та води з водосховища.



Офіційні результати очікують на наступному тижні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екологи з'ясовують причину загибелі риби у ковельському водосховищі.Про це повідомляє « КовельPost ».Представник територіального органу рибоохорони на початку тижня в ковельському водосховищі виявив загиблу рибу. Зразки риби та води з водосховища направили у державну лабораторію.10 квітня, як і кожного року, вна суму 50 тисяч гривень. На це кошти виділив міський фонд охорони навколишнього природного середовища.Головний спеціаліст відділу цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкомунаголошує, що зазначені роботи проводились згідно з передбаченими законодавством документами, відповідно до вимог Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання (далі - Порядок).«У 2019 році Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки розроблено та затверджено біологічне обґрунтування щодо доцільності проведення робіт з відтворення водних біоресурсів у Ковельському водосховищі (п.2.1.1 Порядку). Заявка на проведення цього заходу була подана виконавцями робіт (структурними підрозділами виконавчого комітету Ковельської міської ради) до Управління Державного агентства рибного господарства 18 березня 2019 року. Графік робіт із вселення водних біоресурсів погоджений начальником Управління Державного агентства рибного господарства у Волинській області. Відповідно до п. 2.7 Порядку була створена комісія, до складу якої увійшли представники територіальних органів рибоохорони, органу місцевого самоврядування, територіальних органів Держекоінспекції, виконавців відтворення. Головою комісії призначений начальник відділу іхтіології та регулювання рибальства Волинського рибоохоронного патруля», - кажеЕкологи стверджують, що вселення відбулось за наявності ветеринарного свідоцтва про відсутність небезпечних захворювань у господарствах, з яких здійснюється перевезення об'єктів відтворення та в присутності представника органу рибоохорони, представника Державної екологічної інспекції у Волинській області, засобів масової інформації. Комісія склала та підписала підсумковий акт про виконання робіт із вселення біоресурсів у водосховище.Аби з'ясувати причину загибелі риби, місцеві екологи та представники «Рибоохоронного патруля» звернулися в лабораторію Держпродслужби для проведення відповідних досліджень. З цією метою фахівцями були відібрані зразки риби та води з водосховища.Офіційні результати очікують на наступному тижні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію