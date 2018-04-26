Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 27 і 28 квітня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями. У суботу і в неділю в Любешеві, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі можливий невеликий дощ.
У суботу в Луцьку опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +13 до +15 градусів, удень до +17…+25.
Вітер західний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
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У суботу в Луцьку опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +13 до +15 градусів, удень до +17…+25.
Вітер західний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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