У селищі на Волині через скарги жителів ремонтують автостоянку
Сьогодні, 10:59
У Старій Вижівці ремонтують автостоянку та пішохідні доріжки.
Про це пише Андрій Марчук у спільноті «Старовижівщина» у Facebook.
За його словами, місцеві жителі почали скаржитися на жахливий стан доріг та відсутність мість для стоянки на вулиці Шевченка. Тож тепер тут облаштовують стоянки та пішохідні доріжки.
«На численні прохання жителів селища продовжуються роботи з облаштування місць для стоянки та пішохідної доріжки на вул. Шевченка в смт Стара Вижівка, які вже незабаром будуть завершені. Виконавчий комітет Старовижівської селищної ради», - йдеться у дописі.
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Про це пише Андрій Марчук у спільноті «Старовижівщина» у Facebook.
За його словами, місцеві жителі почали скаржитися на жахливий стан доріг та відсутність мість для стоянки на вулиці Шевченка. Тож тепер тут облаштовують стоянки та пішохідні доріжки.
«На численні прохання жителів селища продовжуються роботи з облаштування місць для стоянки та пішохідної доріжки на вул. Шевченка в смт Стара Вижівка, які вже незабаром будуть завершені. Виконавчий комітет Старовижівської селищної ради», - йдеться у дописі.
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