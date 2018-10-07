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У селі під Луцьком запроваджують електронну реєстрацію в школу

У селі під Луцьком запроваджують електронну реєстрацію в школу
У селі Боратин Луцького району запроваджують систему електронної реєстрації в заклади загальної середньої освіти.

Про це повідомляє Боратинська сільська рада.

На сайті «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти» батьки мають можливість подати заяву на вступ дитини до школи. Для цього необхідно зареєструватись на сайті, обрати заклад загальної середньої освіти, створити заявку та чекати на лист з подальшими вказівками.

За наявності місць, всі діти, для яких була створена заява, потраплять до школи. При недостачі місць право дитини на вступ буде визначатися жеребкуванням.

Детальніші інструкції за посиланням: https://boratyn.silrada.org/zosh

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Теги: Боратин, школа, електронна реєстрація
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