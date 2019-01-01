«Це чергова маніпуляція», – луцький політолог про заяву команди Зеленського щодо розпуску парламенту

Михайло Наход заявив, що заява команди Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради — чергова маніпуляція.



Про це він заявив в ефірі телеканалу



Нагадаємо, нещодавно речник штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що після інавгурації Володимира Зеленського теоретично, в рамках Конституції, можливий розпуск парламенту. Проте, щоб розпустити Верховну Раду і призначити дострокові вибори Президент України повинен офіційно встановити відсутність у парламенті коаліції.



Втім, голосування нардепів під час сесії ВР вказують на те, що наразі коаліція у парламенті існує. До прикладу, 25 квітня народні депутати ухвалили закон



“Якщо є результативні голосування, то є більшість, є коаліція. Якщо дивитись вчорашні промови, то можна стверджувати, що коаліція є. Чи є коаліція формально, чи є 226 голосів — очевидно, що треба зробити якийсь відкритий запит до керівництва парламенту і оприлюднити цю інформацію — є чи нема. І тоді це питання зніметься. Але його може поставити новообраний президент тільки після того, як він вступить у повноваження. Ставити це питання зараз — це чергова маніпуляція”, - прокоментував політолог Михайло Наход.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Член громадянського руху “Свідомі”, політологзаявив, що заява командипро розпуск Верховної Ради — чергова маніпуляція.Про це він заявив в ефірі телеканалу “Прямий” Нагадаємо, нещодавно речник штабу Зеленськогозаявив, що після інавгурації Володимира Зеленського теоретично, в рамках Конституції, можливий розпуск парламенту. Проте, щоб розпустити Верховну Раду і призначити дострокові вибори Президент України повинен офіційно встановити відсутність у парламенті коаліції.Втім, голосування нардепів під час сесії ВР вказують на те, що наразі коаліція у парламенті існує. До прикладу, 25 квітня народні депутати ухвалили закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» “Якщо є результативні голосування, то є більшість, є коаліція. Якщо дивитись вчорашні промови, то можна стверджувати, що коаліція є. Чи є коаліція формально, чи є 226 голосів — очевидно, що треба зробити якийсь відкритий запит до керівництва парламенту і оприлюднити цю інформацію — є чи нема. І тоді це питання зніметься. Але його може поставити новообраний президент тільки після того, як він вступить у повноваження. Ставити це питання зараз — це чергова маніпуляція”, - прокоментував політолог Михайло Наход.

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