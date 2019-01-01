Дівчинку госпіталізували: на Волині внаслідок пожежі постраждала дитина. ФОТО
Сьогодні, 23:06
26-го квітня у Нововолинську по вулиці Зелена в приватному будинку трапилася пожежа. Продуктами горіння отруїлася 12-річна дівчинка.
На місце оперативно прибули рятувальники місцевого управління ДСНС та ліквідували вогнище, - повідомляє "БУГ".
Загорання відбулося в кімнаті будинку. Ймовірна причина пожежі – коротке замкнення.
Як стало відомо «БУГу», з помешкання після пожежі до лікарні госпіталізували дитину з поганим самопочуттям. Встановили попередній діагноз – отруєння продуктами горіння.
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На місце оперативно прибули рятувальники місцевого управління ДСНС та ліквідували вогнище, - повідомляє "БУГ".
Загорання відбулося в кімнаті будинку. Ймовірна причина пожежі – коротке замкнення.
Як стало відомо «БУГу», з помешкання після пожежі до лікарні госпіталізували дитину з поганим самопочуттям. Встановили попередній діагноз – отруєння продуктами горіння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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