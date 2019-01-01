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Дівчинку госпіталізували: на Волині внаслідок пожежі постраждала дитина. ФОТО

Дівчинку госпіталізували: на Волині внаслідок пожежі постраждала дитина. ФОТО
26-го квітня у Нововолинську по вулиці Зелена в приватному будинку трапилася пожежа. Продуктами горіння отруїлася 12-річна дівчинка.

На місце оперативно прибули рятувальники місцевого управління ДСНС та ліквідували вогнище, - повідомляє "БУГ".

Загорання відбулося в кімнаті будинку. Ймовірна причина пожежі – коротке замкнення.

Як стало відомо «БУГу», з помешкання після пожежі до лікарні госпіталізували дитину з поганим самопочуттям. Встановили попередній діагноз – отруєння продуктами горіння.

Дівчинку госпіталізували: на Волині внаслідок пожежі постраждала дитина. ФОТО
Дівчинку госпіталізували: на Волині внаслідок пожежі постраждала дитина. ФОТО
Дівчинку госпіталізували: на Волині внаслідок пожежі постраждала дитина. ФОТО

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Теги: пожежа, дитина, Нововолинськ
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