Дівчинку госпіталізували: на Волині внаслідок пожежі постраждала дитина. ФОТО





На місце оперативно прибули рятувальники місцевого управління ДСНС та ліквідували вогнище, - повідомляє



Загорання відбулося в кімнаті будинку. Ймовірна причина пожежі – коротке замкнення.



Як стало відомо «БУГу», з помешкання після пожежі до лікарні госпіталізували дитину з поганим самопочуттям. Встановили попередній діагноз – отруєння продуктами горіння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-го квітня у Нововолинську по вулиці Зелена в приватному будинку трапилася пожежа. Продуктами горіння отруїлася 12-річна дівчинка.На місце оперативно прибули рятувальники місцевого управління ДСНС та ліквідували вогнище, - повідомляє "БУГ" Загорання відбулося в кімнаті будинку. Ймовірна причина пожежі – коротке замкнення.Як стало відомо «БУГу», з помешкання після пожежі до лікарні госпіталізували дитину з поганим самопочуттям. Встановили попередній діагноз – отруєння продуктами горіння.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію