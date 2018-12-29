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На Волині перепоховають останки 54-х визволителів Ковеля. ФОТО

На Волині перепоховають останки 54-х визволителів Ковеля. ФОТО
Завдяки пошуковим роботам загону «Відродження» ДП «Волинські старожитності» на території Ковельського і Турійського районів вдалося відшукати останки 56 воїнів колишньої радянської армії, які загинули при обороні Ковеля в часи Другої світової війни.

Повідомляє КовельPost.

Керівник пошукового загону, полковник Вадим Дорофєєнко каже, що п'ятеро солдат вдалося ідентифікувати за знайденими медалями та капсулами, котрі містять особисті дані військових. Усі решта - залишаться невідомими.

54 солдати знайдуть вічний спочинок на військовому кладовищі в урочищі Мар’їне, де поховані визволителі Ковельщини (це біля с. Мощена, Ковельського району). Останки двох осіб передадуть для перепоховання в Чернігівську область, звідки вони родом.

На Волині перепоховають останки 54-х визволителів Ковеля. ФОТО

Серед тих, чиє ім'я вдалося встановити - Герой Радянського Союзу, капітан Клименко Андрій Васильович, 1913 року народження. Він загинув 27 квітня 1944 року. Наразі члени пошукового загону розшукують його родину.

Скорботні заходи з перепоховання радянських бійців планують провести 7 травня.
На Волині перепоховають останки 54-х визволителів Ковеля. ФОТО

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Теги: останки, перепоховання, солдати, визволителі, Ковель
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