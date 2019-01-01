«Нас очікує черговий ролик», – Лапін про реакцію Зеленського на «мовний» закон
Сьогодні, 04:15
Реакція на прийняття мовного закону від кандидата в президенти Володимира Зеленського буде лише після заяви його штабу.
Так вважає народний депутат Ігор Лапін, - пише Прямий.
"Знаєте, нас, звичайно, очікує черговий ролик у Facebook. Ще є там такий радник під прізвищем ШтабЗе. ШтабЗе щось заявить. А що заявить Володимир Зеленський? Я думаю, щоб бути в тренді, він теж щось заявить... Після заяви ШтабЗе", - наголосив Лапін.
Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада 278 голосами ухвалила законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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Так вважає народний депутат Ігор Лапін, - пише Прямий.
"Знаєте, нас, звичайно, очікує черговий ролик у Facebook. Ще є там такий радник під прізвищем ШтабЗе. ШтабЗе щось заявить. А що заявить Володимир Зеленський? Я думаю, щоб бути в тренді, він теж щось заявить... Після заяви ШтабЗе", - наголосив Лапін.
Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада 278 голосами ухвалила законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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