«Нас очікує черговий ролик», – Лапін про реакцію Зеленського на «мовний» закон





Так вважає народний депутат Ігор Лапін, - пише



"Знаєте, нас, звичайно, очікує черговий ролик у Facebook. Ще є там такий радник під прізвищем ШтабЗе. ШтабЗе щось заявить. А що заявить Володимир Зеленський? Я думаю, щоб бути в тренді, він теж щось заявить... Після заяви ШтабЗе", - наголосив Лапін.



Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада 278 голосами

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Реакція на прийняття мовного закону від кандидата в президенти Володимира Зеленського буде лише після заяви його штабу.Так вважає народний депутат, - пише Прямий "Знаєте, нас, звичайно, очікує черговий ролик у Facebook. Ще є там такий радник під прізвищем ШтабЗе. ШтабЗе щось заявить. А що заявить Володимир Зеленський? Я думаю, щоб бути в тренді, він теж щось заявить... Після заяви ШтабЗе", - наголосив Лапін.Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада 278 голосами ухвалила законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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