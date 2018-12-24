вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Оприлюднили рейтинг регіонів за рівнем доходів на людину: на якій позиції Волинь

Оприлюднено перелік регіонів України з найвищим та найнижчим доходом на людину за 2018 рік.

Такі дані опублікувала Державна служба статистики України.

За даними Держстату, рівень доходу на 1 особу у Києві перевищує у 2,44 рази середній по Україні. Натомість показник на Волині - один серед найнижчих в Україні.

Так, дохід на людину у столиці за минулий рік сягнув 141 тис. 173,8 грн. А цей показник по країні рівний 57,9 тис. грн, що більше на 9,9%, ніж у 2017 році. У Київській області дохід на людину склав 63,49 тисяч грн. Найнижчі доходи, вже 4 роки поспіль фіксують у Донецькій (31,9 тис. грн) та Луганській (20,6 тис. грн) областях.

Рейтинг областей за доходом на особу у 2018 році:

Київ – 141,173 тис/рік
Дніпропетровська область – 72,88 тис/рік
Запорізька область – 67,98 тис/рік
Київська область – 63,498 тисяч
Одеська – 61,165 тисяч
Полтавська – 60,217 тисяч
Харківська – 60,117 тисяч
Сумська – 55,934 тисяч
Львівська – 55,510 тисяч
Миколаївська – 55,543 тис
Вінницька – 54,992 тисяч
Хмельницька – 52,487 тисяч
Житомирська – 52,125 тисяч
Чернігівська – 50,895 тисяч
Черкаська – 50,292 тисяч
Івано-Франківська – 48,367 тисяч
Волинська – 46,475 тисяч
Тернопільська – 43,512 тисяч
Чернівецька – 42,850 тисяч
Закарпатська – 40,471 тисяч
Донецька – 31,888 тисяч
Луганська – 20,618 тисяч

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дохід, рейтинг, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив компанії WEST AUTO HUB Колектив

компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Оприлюднили рейтинг регіонів за рівнем доходів на людину: на якій позиції Волинь
Сьогодні, 19:32
У центрі Луцька відкриють унікальний джазовий заклад
Сьогодні, 19:00
У місті на Волині – стрілянина через ревнощі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:43
Вночі у Луцьку їздитимуть тролейбуси
Сьогодні, 18:40
У Луцьку – пасхальна галерея просто неба. ФОТО
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
Поїзд «Ковель-Москва» – в топі найприбутковіших в Україні Поїзд «Ковель-Москва» – в топі найприбутковіших в Україні
15 лютий, 07:27
Волинь виробляє найбільше вівса в Україні Волинь виробляє найбільше вівса в Україні
01 лютий, 17:05
ТОП знакових подій 2018-го року для Волині за версією «ВолиньPost» ТОП знакових подій 2018-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
24 грудень, 2018, 16:18
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost» ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
21 грудень, 2018, 15:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Оприлюднили рейтинг регіонів за рівнем доходів на людину: на якій позиції Волинь
Сьогодні, 19:32
 0
У центрі Луцька відкриють унікальний джазовий заклад
Сьогодні, 19:00
 0
У місті на Волині – стрілянина через ревнощі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:43
 0
Вночі у Луцьку їздитимуть тролейбуси
Сьогодні, 18:40
 0
У Луцьку – пасхальна галерея просто неба. ФОТО
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8