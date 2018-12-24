Оприлюднили рейтинг регіонів за рівнем доходів на людину: на якій позиції Волинь

Оприлюднено перелік регіонів України з найвищим та найнижчим доходом на людину за 2018 рік.Такі дані опублікувала Державна служба статистики України.За даними Держстату, рівень доходу на 1 особу у Києві перевищує у 2,44 рази середній по Україні. Натомість показник на Волині - один серед найнижчих в Україні.Так, дохід на людину у столиці за минулий рік сягнув 141 тис. 173,8 грн. А цей показник по країні рівний 57,9 тис. грн, що більше на 9,9%, ніж у 2017 році. У Київській області дохід на людину склав 63,49 тисяч грн. Найнижчі доходи, вже 4 роки поспіль фіксують у Донецькій (31,9 тис. грн) та Луганській (20,6 тис. грн) областях.Рейтинг областей за доходом на особу у 2018 році:Київ – 141,173 тис/рікДніпропетровська область – 72,88 тис/рікЗапорізька область – 67,98 тис/рікКиївська область – 63,498 тисячОдеська – 61,165 тисячПолтавська – 60,217 тисячХарківська – 60,117 тисячСумська – 55,934 тисячЛьвівська – 55,510 тисячМиколаївська – 55,543 тисВінницька – 54,992 тисячХмельницька – 52,487 тисячЖитомирська – 52,125 тисячЧернігівська – 50,895 тисячЧеркаська – 50,292 тисячІвано-Франківська – 48,367 тисячТернопільська – 43,512 тисячЧернівецька – 42,850 тисячЗакарпатська – 40,471 тисячДонецька – 31,888 тисячЛуганська – 20,618 тисяч