Оприлюднили рейтинг регіонів за рівнем доходів на людину: на якій позиції Волинь
Сьогодні, 19:32
Оприлюднено перелік регіонів України з найвищим та найнижчим доходом на людину за 2018 рік.
Такі дані опублікувала Державна служба статистики України.
За даними Держстату, рівень доходу на 1 особу у Києві перевищує у 2,44 рази середній по Україні. Натомість показник на Волині - один серед найнижчих в Україні.
Так, дохід на людину у столиці за минулий рік сягнув 141 тис. 173,8 грн. А цей показник по країні рівний 57,9 тис. грн, що більше на 9,9%, ніж у 2017 році. У Київській області дохід на людину склав 63,49 тисяч грн. Найнижчі доходи, вже 4 роки поспіль фіксують у Донецькій (31,9 тис. грн) та Луганській (20,6 тис. грн) областях.
Рейтинг областей за доходом на особу у 2018 році:
Київ – 141,173 тис/рік
Дніпропетровська область – 72,88 тис/рік
Запорізька область – 67,98 тис/рік
Київська область – 63,498 тисяч
Одеська – 61,165 тисяч
Полтавська – 60,217 тисяч
Харківська – 60,117 тисяч
Сумська – 55,934 тисяч
Львівська – 55,510 тисяч
Миколаївська – 55,543 тис
Вінницька – 54,992 тисяч
Хмельницька – 52,487 тисяч
Житомирська – 52,125 тисяч
Чернігівська – 50,895 тисяч
Черкаська – 50,292 тисяч
Івано-Франківська – 48,367 тисяч
Волинська – 46,475 тисяч
Тернопільська – 43,512 тисяч
Чернівецька – 42,850 тисяч
Закарпатська – 40,471 тисяч
Донецька – 31,888 тисяч
Луганська – 20,618 тисяч
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Такі дані опублікувала Державна служба статистики України.
За даними Держстату, рівень доходу на 1 особу у Києві перевищує у 2,44 рази середній по Україні. Натомість показник на Волині - один серед найнижчих в Україні.
Так, дохід на людину у столиці за минулий рік сягнув 141 тис. 173,8 грн. А цей показник по країні рівний 57,9 тис. грн, що більше на 9,9%, ніж у 2017 році. У Київській області дохід на людину склав 63,49 тисяч грн. Найнижчі доходи, вже 4 роки поспіль фіксують у Донецькій (31,9 тис. грн) та Луганській (20,6 тис. грн) областях.
Рейтинг областей за доходом на особу у 2018 році:
Київ – 141,173 тис/рік
Дніпропетровська область – 72,88 тис/рік
Запорізька область – 67,98 тис/рік
Київська область – 63,498 тисяч
Одеська – 61,165 тисяч
Полтавська – 60,217 тисяч
Харківська – 60,117 тисяч
Сумська – 55,934 тисяч
Львівська – 55,510 тисяч
Миколаївська – 55,543 тис
Вінницька – 54,992 тисяч
Хмельницька – 52,487 тисяч
Житомирська – 52,125 тисяч
Чернігівська – 50,895 тисяч
Черкаська – 50,292 тисяч
Івано-Франківська – 48,367 тисяч
Волинська – 46,475 тисяч
Тернопільська – 43,512 тисяч
Чернівецька – 42,850 тисяч
Закарпатська – 40,471 тисяч
Донецька – 31,888 тисяч
Луганська – 20,618 тисяч
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