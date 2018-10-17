На Волині чоловік, що зміг «зіскочити з голки», рятує алко- і наркозалежних

Едуард Аскеров (незалежний консультант з хімічної залежності).



Чоловік, який і сам 9 років був залежний від наркотиків, проводить заняття малими групами для дієвого та позитивного результату. Дані групи є анонімними, що дає змогу відкритися людям, стати на шлях здорового способу життя, пише



Після проведення оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення і виявленні криміногенних потреб, які пов’язані із вживанням алкоголю та наркотичних речовин, людям, котрі перебувають у конфлікті із законом, пропонують ходити на групи підтримки для зменшення вживання алкоголю та наркотиків або ж пройти курс лікування.







Едуард Аскеров в минулому й сам пройшов нелегкий шлях: був наркозалежним, двічі відбував покарання у в'язниці, його лишила дружина, чоловік поховав 13 своїх друзів по голці і кілька разів сам намагався заподіяти собі смерть. Лікарі пророкували йому короткі дні життя. З тим, що Едуард приречений, змирилися навіть батьки. Утім, чоловік зміг "зіскочити з голки".



Нині допомагає іншим позбутися згубних звичок та відчути усю повноту життя без будь-якої залежності та не втрапити у ситуацію, яка призведе до позбавлення волі.



"Моє звільнення від наркотику не відбулося, як більшість вважає, в образі дива. Було багато пройдено і не мало роботи зроблено над собою. Не сприймайте це явище, як спричинене надприродними силами, чаклунством, втручанням божественної сили. Все набагато складніше: я був там, звідки більшість не можуть повернутись. У мене була можливість оцінити життя, втративши все і всіх навкруги. В самотності я зрозумів, що тільки я відповідальний за своє життя. Просто візьміть відповідальність за обставини на себе — і пам’ятайте, ви їх контролюєте! Можна змінити все, що вас не влаштовує. Не втрачайте право вибору, а змініть ставлення до подій. У житті не буває нічого просто так. Ми завжди робимо власний вибір, в кожну хвилину свого життя. Перед тим, як починати скаржитися на долю, подумайте: Хто винен у ситуації, що склалася?" - каже Едуард Аскеров.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На базі Ковельського міськрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» у Волинській області особам, які перебувають на обліку, безкоштовно надає професійну підтримку у боротьбі із залежністю(незалежний консультант з хімічної залежності).Чоловік, який і сам 9 років був залежний від наркотиків, проводить заняття малими групами для дієвого та позитивного результату. Дані групи є анонімними, що дає змогу відкритися людям, стати на шлях здорового способу життя, пише КовельPost Після проведення оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення і виявленні криміногенних потреб, які пов’язані із вживанням алкоголю та наркотичних речовин, людям, котрі перебувають у конфлікті із законом, пропонують ходити на групи підтримки для зменшення вживання алкоголю та наркотиків або ж пройти курс лікування.Едуард Аскеров в минулому й сам пройшов нелегкий шлях: був наркозалежним, двічі відбував покарання у в'язниці, його лишила дружина, чоловік поховав 13 своїх друзів по голці і кілька разів сам намагався заподіяти собі смерть. Лікарі пророкували йому короткі дні життя. З тим, що Едуард приречений, змирилися навіть батьки. Утім, чоловік зміг "зіскочити з голки".Нині допомагає іншим позбутися згубних звичок та відчути усю повноту життя без будь-якої залежності та не втрапити у ситуацію, яка призведе до позбавлення волі."Моє звільнення від наркотику не відбулося, як більшість вважає, в образі дива. Було багато пройдено і не мало роботи зроблено над собою. Не сприймайте це явище, як спричинене надприродними силами, чаклунством, втручанням божественної сили. Все набагато складніше: я був там, звідки більшість не можуть повернутись. У мене була можливість оцінити життя, втративши все і всіх навкруги. В самотності я зрозумів, що тільки я відповідальний за своє життя. Просто візьміть відповідальність за обставини на себе — і пам’ятайте, ви їх контролюєте! Можна змінити все, що вас не влаштовує. Не втрачайте право вибору, а змініть ставлення до подій. У житті не буває нічого просто так. Ми завжди робимо власний вибір, в кожну хвилину свого життя. Перед тим, як починати скаржитися на долю, подумайте: Хто винен у ситуації, що склалася?" - каже Едуард Аскеров.

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