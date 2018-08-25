На Волині – найвищий клас пожежної небезпеки





Проводьте Великодні свята у спеціально пристосованих для цього місцях – рекреаційних пунктах. Про це йдеться на



Нагадуємо також, що впродовж пожежонебезпечного періоду категорично забороняється розводити багаття в лісі, в’їжджати на територію лісового фонду автотранспортом, палити, кидати в лісі непогашені сірники та недопалки, випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду та на територіях, що прилягають до нього.





Не спалюйте суху траву та сміття, тому що наслідки можуть бути досить непередбачуваними.



Не варто забувати, що суттєвими стали штрафи за порушення вимог пожежної безпеки та в результаті – спричинення вогню у лісі.



У випадку, якщо ви помітили загоряння, телефонуйте «101».



Також набирайте номер цілодобової гарячої лінії Волинського ОУЛМГ (0332) 72 00 54.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині оголошено найвищий – 5-й клас пожежної небезпеки. У зв’язку з цим вкотре звертаємося до волинян із проханням бути відповідальними під час відпочинку на природі. Щоб ці вихідні залишилися в пам’яті приємними спогадами.Проводьте Великодні свята у спеціально пристосованих для цього місцях – рекреаційних пунктах. Про це йдеться на сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Нагадуємо також, що впродовж пожежонебезпечного періоду категорично забороняється розводити багаття в лісі, в’їжджати на територію лісового фонду автотранспортом, палити, кидати в лісі непогашені сірники та недопалки, випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду та на територіях, що прилягають до нього.Не спалюйте суху траву та сміття, тому що наслідки можуть бути досить непередбачуваними.Не варто забувати, що суттєвими стали штрафи за порушення вимог пожежної безпеки та в результаті – спричинення вогню у лісі.У випадку, якщо ви помітили загоряння, телефонуйте «101».Також набирайте номер цілодобової гарячої лінії Волинського ОУЛМГ (0332) 72 00 54.

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