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На Волині – найвищий клас пожежної небезпеки

На Волині – найвищий клас пожежної небезпеки
На Волині оголошено найвищий – 5-й клас пожежної небезпеки. У зв’язку з цим вкотре звертаємося до волинян із проханням бути відповідальними під час відпочинку на природі. Щоб ці вихідні залишилися в пам’яті приємними спогадами.

Проводьте Великодні свята у спеціально пристосованих для цього місцях – рекреаційних пунктах. Про це йдеться на сайті Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Нагадуємо також, що впродовж пожежонебезпечного періоду категорично забороняється розводити багаття в лісі, в’їжджати на територію лісового фонду автотранспортом, палити, кидати в лісі непогашені сірники та недопалки, випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду та на територіях, що прилягають до нього.

На Волині – найвищий клас пожежної небезпеки

Не спалюйте суху траву та сміття, тому що наслідки можуть бути досить непередбачуваними.

Не варто забувати, що суттєвими стали штрафи за порушення вимог пожежної безпеки та в результаті – спричинення вогню у лісі.

У випадку, якщо ви помітили загоряння, телефонуйте «101».

Також набирайте номер цілодобової гарячої лінії Волинського ОУЛМГ (0332) 72 00 54.

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Теги: ліс, пожежна небезпека, вогонь, багаття
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