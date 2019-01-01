Волинські громади навчали правильно боротись зі сміттям. ВІДЕО





Чотириденний семінар провели експерти проекту, яким реалізовують по програмі «U-LEAD з Європою», - повідомляє



Він спрямований на те, щоб покращити управління твердими побутовими відходами в ОТГ та зробити його більше ефективним.



Крім Волині, такий проект втілюють й у Житомирській та Дніпропетровській областях. З кожної обрали по десять громад. В кожній не лише боротимуться зі сміттям, а й працевлаштують місцевих мешканців, чим покращать їх фінансове становище. Експерт із Франції Філіп Фішо розповів, що проблему із побутовими відходами у селах вирішили за допомогою міжмуніципального співробітництва.



За його словами, мета проекту в Україні – забезпечити стовідсотковий збір відходів. А нині в державі збирають трішки більше половини. Наступним кроком має бути їх захоронення. Також важливо, щоб ці відходи не шкодили довкіллю, а потрапляли на полігони, які мають бути збудовані відповідно до санітарних норм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представників волинських об’єднаних громад навчали правильно боротись зі сміттям.Чотириденний семінар провели експерти проекту, яким реалізовують по програмі «U-LEAD з Європою», - повідомляє 12 канал Він спрямований на те, щоб покращити управління твердими побутовими відходами в ОТГ та зробити його більше ефективним.Крім Волині, такий проект втілюють й у Житомирській та Дніпропетровській областях. З кожної обрали по десять громад. В кожній не лише боротимуться зі сміттям, а й працевлаштують місцевих мешканців, чим покращать їх фінансове становище. Експерт із Франції Філіп Фішо розповів, що проблему із побутовими відходами у селах вирішили за допомогою міжмуніципального співробітництва.За його словами, мета проекту в Україні – забезпечити стовідсотковий збір відходів. А нині в державі збирають трішки більше половини. Наступним кроком має бути їх захоронення. Також важливо, щоб ці відходи не шкодили довкіллю, а потрапляли на полігони, які мають бути збудовані відповідно до санітарних норм.

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