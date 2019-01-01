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Волинські громади навчали правильно боротись зі сміттям. ВІДЕО

Волинські громади навчали правильно боротись зі сміттям. ВІДЕО
Представників волинських об’єднаних громад навчали правильно боротись зі сміттям.

Чотириденний семінар провели експерти проекту, яким реалізовують по програмі «U-LEAD з Європою», - повідомляє 12 канал.

Він спрямований на те, щоб покращити управління твердими побутовими відходами в ОТГ та зробити його більше ефективним.

Крім Волині, такий проект втілюють й у Житомирській та Дніпропетровській областях. З кожної обрали по десять громад. В кожній не лише боротимуться зі сміттям, а й працевлаштують місцевих мешканців, чим покращать їх фінансове становище. Експерт із Франції Філіп Фішо розповів, що проблему із побутовими відходами у селах вирішили за допомогою міжмуніципального співробітництва.

За його словами, мета проекту в Україні – забезпечити стовідсотковий збір відходів. А нині в державі збирають трішки більше половини. Наступним кроком має бути їх захоронення. Також важливо, щоб ці відходи не шкодили довкіллю, а потрапляли на полігони, які мають бути збудовані відповідно до санітарних норм.


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Теги: громади, сміття, навчання, утилізація, сортування, відходи
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