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У Луцькому зоопарку облаштували велику клітку для пернатої хижачки. ВІДЕО

У Луцькому зоопарку облаштували велику клітку для пернатої хижачки. ВІДЕО
Новий вольєр для Хілларі. У Луцькому зоопарку облаштували велику клітку для самки орлана-білохвоста.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Птаха потрапила сюди півтора року тому з Києва. До цього фотографи використовували її як реквізит на фотосесіях. У неї була поранена лапка та виснаження всього організму. Тому тривалий час проходила реабілітацію.

За кілька місяців Хілларі набрала вагу, почала адекватно реагувати на людей та літати. Тож вольєр, у якому вона знаходилась став замалим. Нова домівка для хижака обійшлась у 132 тисячі гривень. У ньому самка почуває себе більш вільною.

У зоопарку ще планують замінити вольєри для вовків, дикобразів, папуг і малих приматів. Втім, є ще одна більш глобальна для зоопарку проблема – відсутність місць для цих вольєрів.


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Теги: орлан, пташка, Луцький зоопарк, вольєр, клітка
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