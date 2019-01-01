У Луцькому зоопарку облаштували велику клітку для пернатої хижачки. ВІДЕО
Сьогодні, 06:15
Новий вольєр для Хілларі. У Луцькому зоопарку облаштували велику клітку для самки орлана-білохвоста.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Птаха потрапила сюди півтора року тому з Києва. До цього фотографи використовували її як реквізит на фотосесіях. У неї була поранена лапка та виснаження всього організму. Тому тривалий час проходила реабілітацію.
За кілька місяців Хілларі набрала вагу, почала адекватно реагувати на людей та літати. Тож вольєр, у якому вона знаходилась став замалим. Нова домівка для хижака обійшлась у 132 тисячі гривень. У ньому самка почуває себе більш вільною.
У зоопарку ще планують замінити вольєри для вовків, дикобразів, папуг і малих приматів. Втім, є ще одна більш глобальна для зоопарку проблема – відсутність місць для цих вольєрів.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Птаха потрапила сюди півтора року тому з Києва. До цього фотографи використовували її як реквізит на фотосесіях. У неї була поранена лапка та виснаження всього організму. Тому тривалий час проходила реабілітацію.
За кілька місяців Хілларі набрала вагу, почала адекватно реагувати на людей та літати. Тож вольєр, у якому вона знаходилась став замалим. Нова домівка для хижака обійшлась у 132 тисячі гривень. У ньому самка почуває себе більш вільною.
У зоопарку ще планують замінити вольєри для вовків, дикобразів, папуг і малих приматів. Втім, є ще одна більш глобальна для зоопарку проблема – відсутність місць для цих вольєрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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