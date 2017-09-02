У Луцьку – аварія з потерпілими. ВІДЕО
Сьогодні, 09:05
Приблизно о 8 годині ранку 27 квітня сталася аварія на вулиці Гетьмана Мазепи у Луцьку. Легковик Mercedes зіткнувся з бусом Volkswagen.
Про це повідомляє Суспільне Волині.
Обидві автівки розбиті вщент.
Людей з білого буса забрала «швидка». На місці працює поліція.
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Про це повідомляє Суспільне Волині.
Обидві автівки розбиті вщент.
Людей з білого буса забрала «швидка». На місці працює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
їхали 50 км за год. і були пристебнуті пасками безпеки.... напишуть у протоколі.
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