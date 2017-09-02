У Луцьку – аварія з потерпілими. ВІДЕО





Про це повідомляє



Обидві автівки розбиті вщент.



Людей з білого буса забрала «швидка». На місці працює поліція.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Приблизно о 8 годині ранку 27 квітня сталася аварія на вулиці Гетьмана Мазепи у Луцьку. Легковик Mercedes зіткнувся з бусом Volkswagen.Про це повідомляє Суспільне Волині Обидві автівки розбиті вщент.Людей з білого буса забрала «швидка». На місці працює поліція.

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