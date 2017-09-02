вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку – аварія з потерпілими. ВІДЕО

У Луцьку – аварія з потерпілими. ВІДЕО
Приблизно о 8 годині ранку 27 квітня сталася аварія на вулиці Гетьмана Мазепи у Луцьку. Легковик Mercedes зіткнувся з бусом Volkswagen.

Про це повідомляє Суспільне Волині.

Обидві автівки розбиті вщент.

Людей з білого буса забрала «швидка». На місці працює поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк, потерпілі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
їхали 50 км за год. і були пристебнуті пасками безпеки.... напишуть у протоколі.
Відповісти
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив компанії WEST AUTO HUB Колектив

компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У «Промені» пройде фінал акції «Серце до серця»*
Сьогодні, 09:54
На Великдень до Луцька приїхали діти з Волновахи. ФОТО
Сьогодні, 09:36
У Луцьку – аварія з потерпілими. ВІДЕО
Сьогодні, 09:05
Поїли домашньої ковбаси: двоє людей госпіталізували з ботулізмом
Сьогодні, 08:13
Велика субота: правила і заборони
Сьогодні, 07:31
Схожі новини
Поліція шукає свідків аварії на проспекті Соборності Поліція шукає свідків аварії на проспекті Соборності
02 вересень, 2017, 13:49
Поблизу Луцька – аварія. ФОТО Поблизу Луцька – аварія. ФОТО
26 квітень, 18:10
У Луцьку Skoda в'їхала у припарковане Renault. ФОТО У Луцьку Skoda в'їхала у припарковане Renault. ФОТО
26 квітень, 17:14
Відомі деталі аварії біля луцького суду, де автівка перекинулася на дах Відомі деталі аварії біля луцького суду, де автівка перекинулася на дах
26 квітень, 16:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У пасхальну ніч біля церков Волині чергуватимуть понад 500 поліцейських
Сьогодні, 10:07
 0
У «Промені» пройде фінал акції «Серце до серця»*
Сьогодні, 09:54
 0
На Великдень до Луцька приїхали діти з Волновахи. ФОТО
Сьогодні, 09:36
 0
У Луцьку – аварія з потерпілими. ВІДЕО
Сьогодні, 09:05
 0
Поїли домашньої ковбаси: двоє людей госпіталізували з ботулізмом
Сьогодні, 08:13
 0
Медіа
відео
1/8