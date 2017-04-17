На Великдень до Луцька приїхали діти з Волновахи. ФОТО

У Луцьку урочисто зустріли групу у складі 49 дітей та чотирьох педагогів з Донеччини. Уже вп'яте юні донеччани пізнаватимуть традиції святкування одного з найбільших християнських свят на Волині. Такі візити відбуваються у рамках співпраці між Луцьком і Волновахою, яку було започатковано у 2015 році.Про це повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.Зустрічати гостей на залізничний вокзал міста Луцька з хлібом та вишитими рушниками прийшли начальник управління освіти, начальник управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, начальник служби у справах дітейПотому відбулося відкриття табору в навчально-виховний комплекс №9, де їх зустріли вчителі та сім’ї, у яких діти проживатимуть.Начальник управління освіти Зіновія Лещенко привітала гостей у Луцьку та побажала гарного свята й цікавого перебування на Волині. Вона зауважила, що приємно знову приймати гостей з Волновахи на Великдень у Луцьку. За її словами, це стало гарною традицією й хочеться, аби вона продовжувалася й далі. “Схід і Захід - разом. І сьогодні це справді так. Ми робимо усе, щоб пізнати краще один одного”, - наголосила вона.Також Зіновія Лещенко подякувала батькам, які виявили бажання взяти у родини діток із Донеччини та показати традиції святкування Великодня у їхніх сім'ях.Всі гості отримали в подарунок пасхальні кошики, які зможуть освятити в храмі.У рамках перебування на Волині діти матимуть можливість оглянути Старе місто, Луцький замок, Луцький зоопарк, Свято-Троїцький кафедральний собор.Візьмуть гості з Волновахи й участь у святкових Великодніх заходах, які будуть проводитися у Луцьку.