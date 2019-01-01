У пасхальну ніч біля церков Волині чергуватимуть понад 500 поліцейських
Сьогодні, 10:07
У великодню ніч біля культових споруд, де проходитимуть святкові богослужіння, чергуватимуть наряди поліції. Загалом для забезпечення охорони громадської безпенки та правопорядку залучать понад 500 співробітників поліції.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Правоохоронці запевняють, що поліція Волині готова до виконання поставлених завдань щодо забезпечення охорони публічного порядку під час відзначення Великодніх свят і звертається до усіх учасників масових заходів дотримуватися встановленого законом порядку, не провокувати конфліктних ситуацій, сприяти працівникам поліції у забезпеченні громадського порядку та спокою. Правоохоронці закликають до взаємоввічливості, толерантності та терпимості до людей інших громадських позицій та вірувань.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Правоохоронці запевняють, що поліція Волині готова до виконання поставлених завдань щодо забезпечення охорони публічного порядку під час відзначення Великодніх свят і звертається до усіх учасників масових заходів дотримуватися встановленого законом порядку, не провокувати конфліктних ситуацій, сприяти працівникам поліції у забезпеченні громадського порядку та спокою. Правоохоронці закликають до взаємоввічливості, толерантності та терпимості до людей інших громадських позицій та вірувань.
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