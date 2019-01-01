Вночі у Луцьку їздитимуть тролейбуси





Про це повідомляють на сайті Луцькради.



Зокрема, здійснюватимуть перевезення пасажирів за такими маршрутами:



№ 1 «Бенделіані – Драмтеатр»: Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані – 1 од.;



№ 3 «Лісництво – Драмтеатр»: Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська – 1 од.;



№ 4 «Вересневе – Залізничний вокзал»: Вересневе, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Винниченка, Президента Грушевського – 1 од.;



№ 9 «Гордіюк – ЦУМ»: Гордіюк, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Волі, Київський майдан, Рівненська, Відродження, Гордіюк – 1 од.;



№ 15 «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ»: Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Київський майдан, Волі – 2 од.;



№ 15-а «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ»: Волі, Київський майдан, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка – 2 од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч з 27 квітня на 28 квітня (з 24:00 до 06:00) їздитимуть тролейбуси.Про це повідомляють на сайті Луцькради.Зокрема, здійснюватимуть перевезення пасажирів за такими маршрутами:№ 1 «Бенделіані – Драмтеатр»: Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані – 1 од.;№ 3 «Лісництво – Драмтеатр»: Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська – 1 од.;№ 4 «Вересневе – Залізничний вокзал»: Вересневе, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Винниченка, Президента Грушевського – 1 од.;№ 9 «Гордіюк – ЦУМ»: Гордіюк, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Волі, Київський майдан, Рівненська, Відродження, Гордіюк – 1 од.;№ 15 «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ»: Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Київський майдан, Волі – 2 од.;№ 15-а «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ»: Волі, Київський майдан, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка – 2 од.

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