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Вночі у Луцьку їздитимуть тролейбуси

Вночі у Луцьку їздитимуть тролейбуси
У ніч з 27 квітня на 28 квітня (з 24:00 до 06:00) їздитимуть тролейбуси.

Про це повідомляють на сайті Луцькради.

Зокрема, здійснюватимуть перевезення пасажирів за такими маршрутами:

№ 1 «Бенделіані – Драмтеатр»: Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані – 1 од.;

№ 3 «Лісництво – Драмтеатр»: Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська – 1 од.;

№ 4 «Вересневе – Залізничний вокзал»: Вересневе, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Винниченка, Президента Грушевського – 1 од.;

№ 9 «Гордіюк – ЦУМ»: Гордіюк, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Волі, Київський майдан, Рівненська, Відродження, Гордіюк – 1 од.;

№ 15 «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ»: Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Київський майдан, Волі – 2 од.;

№ 15-а «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ»: Волі, Київський майдан, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка – 2 од.

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Теги: тролейбуси, Луцьк, Пасха
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