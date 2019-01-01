Митрополит Луцький і Волинський Михаїл привезе в Україну благодатний вогонь з Єрусалиму
Сьогодні, 11:40
Сьогодні, 27 квітня, о 19:30 у термінал «D» Міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибуде рейсовий літак з Благодатним вогнем з Єрусалиму, який привезе в Україну делегація священнослужителів та мирян Православної Церкви України.
Про це повідомили в Релігійно-інформаційній службі України.
Після приземлення літака у Києві делегація Православної Церкви України передасть Благодатний вогонь громадам з різних куточків України та капеланам – фронтом священикам, які повезуть вогонь українським солдатам на передову. Також делегація поспілкується із пресою.
Координатор акції передачі Благодатного вогню в Україні Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розповість про традицію Великоднього благодатного вогню та про участь української делегації у єрусалимській церемонії.
Благодатний вогонь — поширена у православ’ї назва вогню, використовуваного у великодній церемонії виносу Святого Світла з Гробу Господнього, в Храмі Воскресіння Господнього.
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Про це повідомили в Релігійно-інформаційній службі України.
Після приземлення літака у Києві делегація Православної Церкви України передасть Благодатний вогонь громадам з різних куточків України та капеланам – фронтом священикам, які повезуть вогонь українським солдатам на передову. Також делегація поспілкується із пресою.
Координатор акції передачі Благодатного вогню в Україні Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розповість про традицію Великоднього благодатного вогню та про участь української делегації у єрусалимській церемонії.
Благодатний вогонь — поширена у православ’ї назва вогню, використовуваного у великодній церемонії виносу Святого Світла з Гробу Господнього, в Храмі Воскресіння Господнього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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