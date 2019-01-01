Митрополит Луцький і Волинський Михаїл привезе в Україну благодатний вогонь з Єрусалиму

Сьогодні, 27 квітня, о 19:30 у термінал «D» Міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибуде рейсовий літак з Благодатним вогнем з Єрусалиму, який привезе в Україну делегація священнослужителів та мирян Православної Церкви України.Про це повідомили в Релігійно-інформаційній службі України.Після приземлення літака у Києві делегація Православної Церкви України передасть Благодатний вогонь громадам з різних куточків України та капеланам – фронтом священикам, які повезуть вогонь українським солдатам на передову. Також делегація поспілкується із пресою.Координатор акції передачі Благодатного вогню в Україні Митрополит Луцький і Волинськийрозповість про традицію Великоднього благодатного вогню та про участь української делегації у єрусалимській церемонії.Благодатний вогонь — поширена у православ’ї назва вогню, використовуваного у великодній церемонії виносу Святого Світла з Гробу Господнього, в Храмі Воскресіння Господнього.