вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл привезе в Україну благодатний вогонь з Єрусалиму

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл привезе в Україну благодатний вогонь з Єрусалиму
Сьогодні, 27 квітня, о 19:30 у термінал «D» Міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибуде рейсовий літак з Благодатним вогнем з Єрусалиму, який привезе в Україну делегація священнослужителів та мирян Православної Церкви України.

Про це повідомили в Релігійно-інформаційній службі України.

Після приземлення літака у Києві делегація Православної Церкви України передасть Благодатний вогонь громадам з різних куточків України та капеланам – фронтом священикам, які повезуть вогонь українським солдатам на передову. Також делегація поспілкується із пресою.

Координатор акції передачі Благодатного вогню в Україні Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розповість про традицію Великоднього благодатного вогню та про участь української делегації у єрусалимській церемонії.

Благодатний вогонь — поширена у православ’ї назва вогню, використовуваного у великодній церемонії виносу Святого Світла з Гробу Господнього, в Храмі Воскресіння Господнього.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: благодатний вогонь, Михаїл, Волинь, Єрусалим, Великдень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл привезе в Україну благодатний вогонь з Єрусалиму
Сьогодні, 11:40
У ковельському водосховищі загинула риба
Сьогодні, 11:16
У селищі на Волині через скарги жителів ремонтують автостоянку
Сьогодні, 10:59
Екс-поліцейського, який п’яним вчинив смертельну аварію біля Луцька, намагалися звільнили з-під варти
Сьогодні, 10:40
У пасхальну ніч біля церков Волині чергуватимуть понад 500 поліцейських
Сьогодні, 10:07
Схожі новини
У пасхальну ніч біля церков Волині чергуватимуть понад 500 поліцейських У пасхальну ніч біля церков Волині чергуватимуть понад 500 поліцейських
Сьогодні, 10:07
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл помолився за Україну на Афоні Митрополит Луцький і Волинський Михаїл помолився за Україну на Афоні
15 квітень, 15:33
Волинь причепурять до Великодня Волинь причепурять до Великодня
20 березень, 13:33
Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО Як лучани пірнали в крижану купіль Стиру. ФОТО. ВІДЕО
19 січень, 15:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл привезе в Україну благодатний вогонь з Єрусалиму
Сьогодні, 11:40
 0
У ковельському водосховищі загинула риба
Сьогодні, 11:16
 0
У селищі на Волині через скарги жителів ремонтують автостоянку
Сьогодні, 10:59
 0
Екс-поліцейського, який п’яним вчинив смертельну аварію біля Луцька, намагалися звільнили з-під варти
Сьогодні, 10:40
 0
У пасхальну ніч біля церков Волині чергуватимуть понад 500 поліцейських
Сьогодні, 10:07
 0
Медіа
відео
1/8