вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку поліцейський торгував наркотиками

У Луцьку поліцейський торгував наркотиками
Працівник Луцького відділу поліції купував наркотичні речовини, а потім перепродавав їх з метою збагачення. За цей злочин працівник правоохоронного органу отримав 3 роки умовного покарання.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські новини.

Так, обвинувачений, працюючи помічником чергового чергової частини Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, придбав з метою подальшого збуту п’ять паперових конвертів з наркотичною речовиною рослинного походження канабісом, загальною вагою близько п’яти грам. В подальшому, знаходячись навпроти ресторану «Курінь», що на проспекті Грушевського, обвинувачений збув наркотики чоловіку, який залучався правоохоронними органами до проведення оперативної закупки, за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 750 гривень.

Окрім цього, обвинувачений також перепродавав ЛСД та амфетамін за 300 та 600 гривень відповідно.

Зазначимо, що між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості.

Таким чином, суд призначив поліцейському покарання у виді 5 років позбавлення волі, однак змінив його на умовне покарання, терміном на 3 роки.

Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, наркотики, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Довічне гандону!!!
Кого набрали в поліцію?
Відповісти
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Як побороти облисіння: поради відомого хірурга з Волині
Сьогодні, 17:45
«З таким Президентом не соромно мати спільну світлину», – переможниця «Ігор Нескорених» з Волині про Порошенка
Сьогодні, 17:31
У Луцьку поліцейський торгував наркотиками
Сьогодні, 17:02
На Волині – штормове попередження
Сьогодні, 16:55
На Волині чоловік, що зміг «зіскочити з голки», рятує алко- і наркозалежних
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
Посеред ночі у водія в Луцьку знайшли наркотики Посеред ночі у водія в Луцьку знайшли наркотики
21 лютий, 10:34
У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника з наркотиками У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника з наркотиками
31 січень, 10:00
У Луцьку зловили двох молодиків, які розповсюджували наркотики. ФОТО У Луцьку зловили двох молодиків, які розповсюджували наркотики. ФОТО
22 січень, 13:20
У центрі Луцька зловили ймовірного «наркобаригу». ФОТО У центрі Луцька зловили ймовірного «наркобаригу». ФОТО
02 листопад, 2018, 10:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький заклад – у топі найкращих в Україні
Сьогодні, 18:00
 0
Як побороти облисіння: поради відомого хірурга з Волині
Сьогодні, 17:45
 0
«З таким Президентом не соромно мати спільну світлину», – переможниця «Ігор Нескорених» з Волині про Порошенка
Сьогодні, 17:31
 0
У Луцьку поліцейський торгував наркотиками
Сьогодні, 17:02
 0
На Волині – штормове попередження
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8