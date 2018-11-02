У Луцьку поліцейський торгував наркотиками





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть



Так, обвинувачений, працюючи помічником чергового чергової частини Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, придбав з метою подальшого збуту п’ять паперових конвертів з наркотичною речовиною рослинного походження канабісом, загальною вагою близько п’яти грам. В подальшому, знаходячись навпроти ресторану «Курінь», що на проспекті Грушевського, обвинувачений збув наркотики чоловіку, який залучався правоохоронними органами до проведення оперативної закупки, за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 750 гривень.



Окрім цього, обвинувачений також перепродавав ЛСД та амфетамін за 300 та 600 гривень відповідно.



Зазначимо, що між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості.



Таким чином, суд призначив поліцейському покарання у виді 5 років позбавлення волі, однак змінив його на умовне покарання, терміном на 3 роки.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівник Луцького відділу поліції купував наркотичні речовини, а потім перепродавав їх з метою збагачення. За цей злочин працівник правоохоронного органу отримав 3 роки умовного покарання.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські новини Так, обвинувачений, працюючи помічником чергового чергової частини Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, придбав з метою подальшого збуту п’ять паперових конвертів з наркотичною речовиною рослинного походження канабісом, загальною вагою близько п’яти грам. В подальшому, знаходячись навпроти ресторану «Курінь», що на проспекті Грушевського, обвинувачений збув наркотики чоловіку, який залучався правоохоронними органами до проведення оперативної закупки, за що отримав від останнього грошові кошти в сумі 750 гривень.Окрім цього, обвинувачений також перепродавав ЛСД та амфетамін за 300 та 600 гривень відповідно.Зазначимо, що між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості.Таким чином, суд призначив поліцейському покарання у виді 5 років позбавлення волі, однак змінив його на умовне покарання, терміном на 3 роки.

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