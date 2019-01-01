Де і коли у Луцьку посвятити паску





Видання "



Кафедральний собор Святої Трійці







Субота



12.00–21.00 – Освячення пасхальних страв



23.15 – Опівнічна



Неділя – Світле Христове Воскресіння, Великдень



0.00 – Хресний хід. Рання, Літургія. Освячення пасхальних страв



17.00 – Вечірня, Рання



Собор Всіх Святих землі Волинської







Субота



13:00 – 19:00 – освячення пасок та крашанок



19:00 – читання діянь святих Апостолів



Неділя – Світле Христове Воскресіння, Великдень



00:00 – Хресний хід. Заутрення. Літургія. Освячення пасок



17:00 – Вечірня. Утрення



Луцький монастир Святого Василія Великого







Субота



16.00 – Свячення пасок (також: 17.00, 18.00, 19.00, 20.00)



Неділя – Світле Христове Воскресіння, Великдень



06:30 – Надгробне



07:00 – Пасхальна Утреня



08:00 – Свята Літургія, свячення пасок



11:00 – Свята Літургія, свячення пасок



Свято-Покровський кафедральний храм









Субота



11:00 – 17:00 – освячення пасок



20:00 – читання діянь Святих Апостолів



23:30 – Полуношниця



Неділя – Світле Христове Воскресіння, Великдень



00.00 – Пасхальне Богослужіння. Хресний хід навколо храму та освячення пасок

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 28 квітня, християни святкуватимуть Воскресіння Христове. Зазвичай паски святять у ніч на неділю. Щоправда, в останні роки лучани все частіше освячують пасхальні кошики ще у суботу в день. Зробити це можна і впродовж усього дня в неділю.Видання " Перший " зібрало розклади Богослужінь та освячення пасок у церквах Луцька.Субота12.00–21.00 – Освячення пасхальних страв23.15 – ОпівнічнаНеділя – Світле Христове Воскресіння, Великдень0.00 – Хресний хід. Рання, Літургія. Освячення пасхальних страв17.00 – Вечірня, РанняСубота13:00 – 19:00 – освячення пасок та крашанок19:00 – читання діянь святих АпостолівНеділя – Світле Христове Воскресіння, Великдень00:00 – Хресний хід. Заутрення. Літургія. Освячення пасок17:00 – Вечірня. УтренняСубота16.00 – Свячення пасок (також: 17.00, 18.00, 19.00, 20.00)Неділя – Світле Христове Воскресіння, Великдень06:30 – Надгробне07:00 – Пасхальна Утреня08:00 – Свята Літургія, свячення пасок11:00 – Свята Літургія, свячення пасокСубота11:00 – 17:00 – освячення пасок20:00 – читання діянь Святих Апостолів23:30 – ПолуношницяНеділя – Світле Христове Воскресіння, Великдень00.00 – Пасхальне Богослужіння. Хресний хід навколо храму та освячення пасок

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію