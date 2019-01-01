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Де і коли у Луцьку посвятити паску

Де і коли у Луцьку посвятити паску
У неділю, 28 квітня, християни святкуватимуть Воскресіння Христове. Зазвичай паски святять у ніч на неділю. Щоправда, в останні роки лучани все частіше освячують пасхальні кошики ще у суботу в день. Зробити це можна і впродовж усього дня в неділю.

Видання "Перший" зібрало розклади Богослужінь та освячення пасок у церквах Луцька.

Кафедральний собор Святої Трійці

Де і коли у Луцьку посвятити паску


Субота

12.00–21.00 – Освячення пасхальних страв

23.15 – Опівнічна

Неділя – Світле Христове Воскресіння, Великдень

0.00 – Хресний хід. Рання, Літургія. Освячення пасхальних страв

17.00 – Вечірня, Рання

Собор Всіх Святих землі Волинської

Де і коли у Луцьку посвятити паску


Субота

13:00 – 19:00 – освячення пасок та крашанок

19:00 – читання діянь святих Апостолів

Неділя – Світле Христове Воскресіння, Великдень

00:00 – Хресний хід. Заутрення. Літургія. Освячення пасок

17:00 – Вечірня. Утрення

Луцький монастир Святого Василія Великого

Де і коли у Луцьку посвятити паску


Субота

16.00 – Свячення пасок (також: 17.00, 18.00, 19.00, 20.00)

Неділя – Світле Христове Воскресіння, Великдень

06:30 – Надгробне

07:00 – Пасхальна Утреня

08:00 – Свята Літургія, свячення пасок

11:00 – Свята Літургія, свячення пасок

Свято-Покровський кафедральний храм


Де і коли у Луцьку посвятити паску


Субота

11:00 – 17:00 – освячення пасок

20:00 – читання діянь Святих Апостолів

23:30 – Полуношниця

Неділя – Світле Христове Воскресіння, Великдень

00.00 – Пасхальне Богослужіння. Хресний хід навколо храму та освячення пасок

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Теги: паски, Великдень, освячення, храм, Луцьк
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Коментарі 1
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у ній. Журналюги неграмотні.
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