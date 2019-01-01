Де і коли у Луцьку посвятити паску
Сьогодні, 13:01
У неділю, 28 квітня, християни святкуватимуть Воскресіння Христове. Зазвичай паски святять у ніч на неділю. Щоправда, в останні роки лучани все частіше освячують пасхальні кошики ще у суботу в день. Зробити це можна і впродовж усього дня в неділю.
Видання "Перший" зібрало розклади Богослужінь та освячення пасок у церквах Луцька.
Кафедральний собор Святої Трійці
Субота
12.00–21.00 – Освячення пасхальних страв
23.15 – Опівнічна
Неділя – Світле Христове Воскресіння, Великдень
0.00 – Хресний хід. Рання, Літургія. Освячення пасхальних страв
17.00 – Вечірня, Рання
Собор Всіх Святих землі Волинської
Субота
13:00 – 19:00 – освячення пасок та крашанок
19:00 – читання діянь святих Апостолів
Неділя – Світле Христове Воскресіння, Великдень
00:00 – Хресний хід. Заутрення. Літургія. Освячення пасок
17:00 – Вечірня. Утрення
Луцький монастир Святого Василія Великого
Субота
16.00 – Свячення пасок (також: 17.00, 18.00, 19.00, 20.00)
Неділя – Світле Христове Воскресіння, Великдень
06:30 – Надгробне
07:00 – Пасхальна Утреня
08:00 – Свята Літургія, свячення пасок
11:00 – Свята Літургія, свячення пасок
Свято-Покровський кафедральний храм
Субота
11:00 – 17:00 – освячення пасок
20:00 – читання діянь Святих Апостолів
23:30 – Полуношниця
Неділя – Світле Христове Воскресіння, Великдень
00.00 – Пасхальне Богослужіння. Хресний хід навколо храму та освячення пасок
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Видання "Перший" зібрало розклади Богослужінь та освячення пасок у церквах Луцька.
Кафедральний собор Святої Трійці
Субота
12.00–21.00 – Освячення пасхальних страв
23.15 – Опівнічна
Неділя – Світле Христове Воскресіння, Великдень
0.00 – Хресний хід. Рання, Літургія. Освячення пасхальних страв
17.00 – Вечірня, Рання
Собор Всіх Святих землі Волинської
Субота
13:00 – 19:00 – освячення пасок та крашанок
19:00 – читання діянь святих Апостолів
Неділя – Світле Христове Воскресіння, Великдень
00:00 – Хресний хід. Заутрення. Літургія. Освячення пасок
17:00 – Вечірня. Утрення
Луцький монастир Святого Василія Великого
Субота
16.00 – Свячення пасок (також: 17.00, 18.00, 19.00, 20.00)
Неділя – Світле Христове Воскресіння, Великдень
06:30 – Надгробне
07:00 – Пасхальна Утреня
08:00 – Свята Літургія, свячення пасок
11:00 – Свята Літургія, свячення пасок
Свято-Покровський кафедральний храм
Субота
11:00 – 17:00 – освячення пасок
20:00 – читання діянь Святих Апостолів
23:30 – Полуношниця
Неділя – Світле Христове Воскресіння, Великдень
00.00 – Пасхальне Богослужіння. Хресний хід навколо храму та освячення пасок
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
у ній. Журналюги неграмотні.
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