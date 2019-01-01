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На Житомирщині через втому водія перевернулися дві фури: загинув волинянин. ФОТО

На Житомирщині через втому водія перевернулися дві фури: загинув волинянин. ФОТО
В Лугинському районі Житомирської області близько 4:30 години дві вантажівки зіткнулися на трасі Київ - Ковель - Ягодин. Один із водії заснув за кермом.

Про це повідомили на сайті Нацполіції Житомирської області.

Водій автомобіля MAN з напівпричепом, 22-річний житель Волині, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажівкою Scania з напівпричепом під керуванням 47-річного чоловіка з Рівненщини, що рухався у напрямку міста Києва.

У результаті обидва авто з’їхали з дороги та перекинулись. Молодший із керманичів від отриманих травм загинув на місці пригоди, іншого – госпіталізували до Лугинської лікарні.

Обставини, зафіксовані на місці події вказують, що водій «MAN» заснув за кермом. Нині цю інформацію перевіряють.

На Житомирщині через втому водія перевернулися дві фури: загинув волинянин. ФОТО
На Житомирщині через втому водія перевернулися дві фури: загинув волинянин. ФОТО
На Житомирщині через втому водія перевернулися дві фури: загинув волинянин. ФОТО

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Теги: аварія, смерть, Волинь, вантажівка
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