На Житомирщині через втому водія перевернулися дві фури: загинув волинянин. ФОТО
Сьогодні, 13:35
В Лугинському районі Житомирської області близько 4:30 години дві вантажівки зіткнулися на трасі Київ - Ковель - Ягодин. Один із водії заснув за кермом.
Про це повідомили на сайті Нацполіції Житомирської області.
Водій автомобіля MAN з напівпричепом, 22-річний житель Волині, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажівкою Scania з напівпричепом під керуванням 47-річного чоловіка з Рівненщини, що рухався у напрямку міста Києва.
У результаті обидва авто з’їхали з дороги та перекинулись. Молодший із керманичів від отриманих травм загинув на місці пригоди, іншого – госпіталізували до Лугинської лікарні.
Обставини, зафіксовані на місці події вказують, що водій «MAN» заснув за кермом. Нині цю інформацію перевіряють.
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Про це повідомили на сайті Нацполіції Житомирської області.
Водій автомобіля MAN з напівпричепом, 22-річний житель Волині, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажівкою Scania з напівпричепом під керуванням 47-річного чоловіка з Рівненщини, що рухався у напрямку міста Києва.
У результаті обидва авто з’їхали з дороги та перекинулись. Молодший із керманичів від отриманих травм загинув на місці пригоди, іншого – госпіталізували до Лугинської лікарні.
Обставини, зафіксовані на місці події вказують, що водій «MAN» заснув за кермом. Нині цю інформацію перевіряють.
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