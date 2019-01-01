На Житомирщині через втому водія перевернулися дві фури: загинув волинянин. ФОТО

В Лугинському районі Житомирської області близько 4:30 години дві вантажівки зіткнулися на трасі Київ - Ковель - Ягодин. Один із водії заснув за кермом.Про це повідомили на сайті Нацполіції Житомирської області.Водій автомобіля MAN з напівпричепом, 22-річний житель Волині, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажівкою Scania з напівпричепом під керуванням 47-річного чоловіка з Рівненщини, що рухався у напрямку міста Києва.У результаті обидва авто з’їхали з дороги та перекинулись. Молодший із керманичів від отриманих травм загинув на місці пригоди, іншого – госпіталізували до Лугинської лікарні.Обставини, зафіксовані на місці події вказують, що водій «MAN» заснув за кермом. Нині цю інформацію перевіряють.