У храмі Гробу Господнього зійшов благодатний вогонь





Сходження вогню відбулося о 14:31 за київським часом, пише



На символ благословення Божого напередодні Великодня традиційно чекали сотні тисяч прочан зі всього світу. Зараз вогонь швидко передається тими, хто перебуває у храмі, після чого його роздали паломникам біля храму.



Зазвичай після цього на виїзді з Єрусалима утворюються величезні затори, бо зі старого міста до аеропорту вирушають сотні делегацій, аби встигнути доправити до своїх країн вогонь до початку нічного богослужіння.



До Києва Благодатний вогонь доправлять вже сьогодні увечері. Вперше його привезуть і для об'єднаної Православної церкви України. До Ізраїлю вже вирушила делегація з 30 осіб, серед яких – священнослужителі, ветерани ООС, представників влади та громадські діячі з усіх областей України.



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Зазначимо, що за легендою, той рік, в який Благодатний вогонь не зійде на землю, буде останнім перед Страшним судом.

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