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У Луцьку – пасхальна галерея просто неба. ФОТО

У Луцьку – пасхальна галерея просто неба. ФОТО
У Луцьку облаштували галерею просто неба "Волинський Великдень. Імпровізація".

На вулиці Лесі Українки в Луцьку в рамках арт-території "Весняна вулиця" облаштували галерею просто неба "Волинський Великдень. Імпровізація", повідомляє "Конкурент".

В галереї представлені тематичні мистецькі композиції багатьох авторів.



Нагадаємо, до свята Великодня у Луцьку готують низку тематичних заходів, зокрема задекорували вулицю Лесі Українки та Театральний майдан для організації арт-території "Весняна вулиця" та арт-території "Великодня писанка".

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Теги: галерея, Луцьк
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