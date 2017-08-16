У Луцьку – пасхальна галерея просто неба. ФОТО

У Луцьку облаштували галерею просто неба "Волинський Великдень. Імпровізація".



На вулиці Лесі Українки в Луцьку в рамках арт-території "Весняна вулиця" облаштували галерею просто неба "Волинський Великдень. Імпровізація", повідомляє "



В галереї представлені тематичні мистецькі композиції багатьох авторів.







Нагадаємо, до свята Великодня у Луцьку готують низку тематичних заходів, зокрема задекорували вулицю Лесі Українки та Театральний майдан для організації арт-території "Весняна вулиця" та арт-території "Великодня писанка".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Лесі Українки в Луцьку в рамках арт-території "Весняна вулиця" облаштували галерею просто неба "Волинський Великдень. Імпровізація", повідомляє " Конкурент ".В галереї представлені тематичні мистецькі композиції багатьох авторів.Нагадаємо, до свята Великодня у Луцьку готують низку тематичних заходів, зокрема задекорували вулицю Лесі Українки та Театральний майдан для організації арт-території "Весняна вулиця" та арт-території "Великодня писанка".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію