У Луцьку – пасхальна галерея просто неба. ФОТО
Сьогодні, 18:20
У Луцьку облаштували галерею просто неба "Волинський Великдень. Імпровізація".
На вулиці Лесі Українки в Луцьку в рамках арт-території "Весняна вулиця" облаштували галерею просто неба "Волинський Великдень. Імпровізація", повідомляє "Конкурент".
В галереї представлені тематичні мистецькі композиції багатьох авторів.
Нагадаємо, до свята Великодня у Луцьку готують низку тематичних заходів, зокрема задекорували вулицю Лесі Українки та Театральний майдан для організації арт-території "Весняна вулиця" та арт-території "Великодня писанка".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На вулиці Лесі Українки в Луцьку в рамках арт-території "Весняна вулиця" облаштували галерею просто неба "Волинський Великдень. Імпровізація", повідомляє "Конкурент".
В галереї представлені тематичні мистецькі композиції багатьох авторів.
Нагадаємо, до свята Великодня у Луцьку готують низку тематичних заходів, зокрема задекорували вулицю Лесі Українки та Театральний майдан для організації арт-території "Весняна вулиця" та арт-території "Великодня писанка".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У місті на Волині – стрілянина через ревнощі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:43
Вночі у Луцьку їздитимуть тролейбуси
Сьогодні, 18:40
У Луцьку – пасхальна галерея просто неба. ФОТО
Сьогодні, 18:20
Луцький заклад – у топі найкращих в Україні
Сьогодні, 18:00
Як побороти облисіння: поради відомого хірурга з Волині
Сьогодні, 17:45