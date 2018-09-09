Луцька студентка зняла ролик про знущання над дітьми. ВІДЕО
Сьогодні, 20:07
Студентка Луцького національного технічного університету Олена Масовець з учасниками художньої студії "Бешкетники" (керівник Вадим Хаїнський), зняли соціальний відеоролик про знущання над дітьми.
Про це повідомляють автори відео.
Ідея зняти таке відео з'явилась після внесення поправок до Закону України про освіту, в якому тепер є визначення поняття булінгу (цькування).
"Бешкетники" мають досвід акторської гри та на собі знають, що таке знущання. Та й кожен з нас хоч раз у житті зазнавав цькування від однолітків", - кажуть творці відео.
І про це говорить, за їхньою інформацією, невтішна статистика: 67% дітей в Україні є жертвами булінгу. 40% постраждалих від цькування не звертались за допомогою. 22% вважають, що це нормально.
"Своїм відео ми хочемо торкнутися серця кожної дитини, батька, матері, вчителя. Про це не можна мовчати, адже з кожним проявом жорстокості ми впливаємо на майбутнє дітей", - додали автори ролика.
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Про це повідомляють автори відео.
Ідея зняти таке відео з'явилась після внесення поправок до Закону України про освіту, в якому тепер є визначення поняття булінгу (цькування).
"Бешкетники" мають досвід акторської гри та на собі знають, що таке знущання. Та й кожен з нас хоч раз у житті зазнавав цькування від однолітків", - кажуть творці відео.
І про це говорить, за їхньою інформацією, невтішна статистика: 67% дітей в Україні є жертвами булінгу. 40% постраждалих від цькування не звертались за допомогою. 22% вважають, що це нормально.
"Своїм відео ми хочемо торкнутися серця кожної дитини, батька, матері, вчителя. Про це не можна мовчати, адже з кожним проявом жорстокості ми впливаємо на майбутнє дітей", - додали автори ролика.
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Коментарі 1
Правильно , не мовчи , бери першого великого дрина і ламай руки, а потім кажи нічого не робив і нічого не знаю.
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