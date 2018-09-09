Луцька студентка зняла ролик про знущання над дітьми. ВІДЕО

Студентка Луцького національного технічного університету Олена Масовець з учасниками художньої студії "Бешкетники" (керівник), зняли соціальний відеоролик про знущання над дітьми.Про це повідомляють автори відео.Ідея зняти таке відео з'явилась після внесення поправок до Закону України про освіту, в якому тепер є визначення поняття булінгу (цькування)."Бешкетники" мають досвід акторської гри та на собі знають, що таке знущання. Та й кожен з нас хоч раз у житті зазнавав цькування від однолітків", - кажуть творці відео.І про це говорить, за їхньою інформацією, невтішна статистика: 67% дітей в Україні є жертвами булінгу. 40% постраждалих від цькування не звертались за допомогою. 22% вважають, що це нормально."Своїм відео ми хочемо торкнутися серця кожної дитини, батька, матері, вчителя. Про це не можна мовчати, адже з кожним проявом жорстокості ми впливаємо на майбутнє дітей", - додали автори ролика.