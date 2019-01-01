Луцький заклад – у топі найкращих в Україні





Журнал "Новое время" опублікувало повний список зі ста закладів України, передає



Напередодні травневих свят ресторатори і експерти назвали найкращі ресторани України. У сотні кращих цьогоріч опинився луцький ресторан Meat & Green.



"Шеф-кухар ресторану обіцяє гармонійний тандем м'яса й овочів у кращих традиціях сучасної м'ясної культури. Тут також проходять знамениті в місті недільні бранчі, де за фіксовану ціну можна перепробувати все меню – супи, закуски і гарячі страви, запиваючи це все безлімітним іспанським вином", – йдеться в описі закладу.



Довідково:



П'ятий рік журнал НВ складає рейтинг 100 найкращих ресторанів країни. Цей список – результат голосування 50 рестораторів та інших експертів, які непогано розуміються на їжі. Всі вони не мають права голосувати за свої заклади, але можуть підтримати ресторан конкурента.



На відміну від рейтингів Trip Advisor, де голосують звичайні відвідувачі і де на вершині списку в кожному місті світу опиняються демократичні, але не завжди найкращі заклади, рейтинг НВ складається із топ-закладів країни за якістю їжі та обслуговування, незалежно від їх цінової політики. Іншими словами, це рейтинг від поціновувачів і знавців.

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