«З таким Президентом не соромно мати спільну світлину», – переможниця «Ігор Нескорених» з Волині про Порошенка
Сьогодні, 17:31
Волинянка Майя Москвич, котра здобула блискавичну перемогу на "Іграх Нескорених" в Австралії, зустрілася з учасниками змагань та Петром Порошенком.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, волинська ветеранка Майя Москвич у Сіднеї в Австралії виборола "золото" на "Іграх Нескорених" і згодом розповіла, кому присвятила цю перемогу.
За словами Майї Москивч, 27 квітня збірна "Invictus Games 2018" зустрілася з Президентом.
"Все пройшло офіційно, швидко і в прямому ефірі. Але добре що хоч так, тому що з таким Президентом не соромно мати спільну світлину! Я шкодувала що мене не було в Києві 25-го, коли всі дякували Порошенку за його президенство, але Бог мене напевно сильно любить, бо сповнив моє безкорисне бажання в кращій мірі ніж я могла уявити. Звісно коли тобі несподівано кажуть що матимеш слово, частина необхідних слів таки губляться, але персональне дякую я таки сказала", - зауважила вона.
Волинянка додала, що тепер прямує додому, аби встигнути посвятити паску. А також привітала всіх з Великоднем.
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Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, волинська ветеранка Майя Москвич у Сіднеї в Австралії виборола "золото" на "Іграх Нескорених" і згодом розповіла, кому присвятила цю перемогу.
За словами Майї Москивч, 27 квітня збірна "Invictus Games 2018" зустрілася з Президентом.
"Все пройшло офіційно, швидко і в прямому ефірі. Але добре що хоч так, тому що з таким Президентом не соромно мати спільну світлину! Я шкодувала що мене не було в Києві 25-го, коли всі дякували Порошенку за його президенство, але Бог мене напевно сильно любить, бо сповнив моє безкорисне бажання в кращій мірі ніж я могла уявити. Звісно коли тобі несподівано кажуть що матимеш слово, частина необхідних слів таки губляться, але персональне дякую я таки сказала", - зауважила вона.
Волинянка додала, що тепер прямує додому, аби встигнути посвятити паску. А також привітала всіх з Великоднем.
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